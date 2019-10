Bilskilt med amerikansk størrelse kan bli lovlig i Norge

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier at dette er noe bilentusiastene lenge har etterlyst.

– Å ha bil som hobby skal ikke straffes, vi skal legge til rette for det, seier han i en pressemelding.

Forslaget gjelder skilt med størrelsen 30,38 ganger 15,36 centimeter, hvor tall og bokstaver skal plasseres på to rader.

I høringsforslaget foreslår også Vegdirektoratet flere ting som kan gjøre det enklere for dem som trenger små bilskilt eller bilskilt med amerikansk størrelse. De foreslår også å gå bort ifra kravet om at biler fysisk må fremvises på en trafikkstasjon for å bevise behov for andre bilskilt enn de vanlige bilskiltene. I stedet er skal bildedokumentasjon være godt nok.

Høringsfristen er 22. november. Etter planen blir lovendringen innført våren 2020.