Nice-angriperens identitet bekreftet

Fransk påtalemyndighet bekrefter at det var en 21 år gammel tunisier som sto bak knivangrepet i en kirke i Nice.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB-AFP

Franske politikilder navnga tidligere torsdag angriperen som Brahim Aouissaoui.

Frankrikes statsadvokat for antiterror, Jean-François Ricard, bekreftet under en pressekonferanse torsdag kveld at det var en 21 år gammel tunisier som drepte tre mennesker i kirken, men uten å navngi ham.

Angriperen ble skutt og såret av politiet, og tilstanden hans er ifølge Ricard kritisk.

Tunisieren ankom ifølge Richard den italienske øya Lampedusa 20, og deretter havnebyen Bari på det italienske fastlandet 9. oktober. Han reiste deretter til Frankrike.