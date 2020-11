Solberg: Vi må vente minst tre uker før tiltakene kan lettes

Regjeringen vil opprettholde smitteverntiltakene som er innført, i minst tre uker framover. Statsminister Erna Solberg sier det er for tidlig å senke skuldrene.

Statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

– Det er for tidlig å si om nedgangen i tallene er tilstrekkelig. Vi må se en klar nedgang i tallene i minst tre uker til, sa Solberg under onsdagens pressekonferanse.

– Vi har fremdeles for høy smitte og et høyt nivå på smitten sammenlignet med for noen uker siden, sa statsministeren.