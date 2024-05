Alt står bra til med både mor Kira og de tre ungene, opplyser Dyreparken.

– Kira er rolig, men på vakt, og passer godt på de tre små som hun dier. Nå er det viktig at alle fire får mest mulig ro, slik at moren får tatt seg av ungene på best mulig måte. Derfor har vi stengt Løvehuset for gjester inntil videre, sier dyrepasser Olav Åsland.

Det ble født fire løveunger lørdag, men den ene overlevde dessverre ikke. De tre søsknene er imidlertid friske og aktive, sier dyrepasseren.

Det er Dyreparkens hannløve Mufasa og løvinne Kira som er foreldre til de små. Begge ankom dyreparken våren 2022 etter anbefaling fra bevaringsprogrammet de er del av. Løveparet, som begge er fem år gamle, ble da introdusert som starten på en ny løveflokk i Dyreparken.

Det er imidlertid ikke første gang Mufasa og Kira blir foreldre. Høsten 2022 ble flokken utvidet med fire unger, en hunn og tre hanner, som fremdeles er å se i løveinnhegningen i Dyreparken.

Første gang Dyreparken fikk løveunger var i 2008.