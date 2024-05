Stortinget vedtok torsdag endringer i finansavtaleloven. Endringene skal styrke retten til kontant betaling og gjøre reglene klarere, og dermed også enklere å forstå og praktisere», skriver Stortinget på sine nettsider.

Endringene skal sikre at folk i Norge har rett til å betale med kontanter.

– Vi må legge til rette for at folk som synes det digitale er litt vanskelig kan være trygge på at de får betalt kontant når de går i butikken, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik.

– Krig og uro i vårt eget nærområde de siste årene har for alvor vist at vi må ta beredskap på alvor. Det er ikke uten grunn at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler alle å ha litt kontanter hjemme. Derfor er dagens vedtak også et viktig beredskapstiltak, sier han.