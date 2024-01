– Vi har bedt om to beltebiler fra det som heter HV08, og det er vi veldig glade for at vi har fått. Det gjør at vi kommer fram med både mannskap og utstyr hvis det skjer noe i kommunen, sier ordfører Robert Cornels Nordli til Agderposten.

– Jeg er utrolig glad for at vi nå har mulighet til å komme fram til alle ved behov, understreker han.