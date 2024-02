Det opplyser Økokrim-sjef Pål Lønseth til NRK. Overfor NTB bekrefter også Lønseth at etterforskning er startet.

– Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité oversendte saken til Riksadvokaten 14. september 2023. Vi fikk oversendt saken fra Riksadvokaten 22. september, og saken ble tatt inn til etterforskning 24. oktober 2023, sier Lønseth.

– Økokrim ble bedt om å vurdere om det er grunnlag for etterforskning mot Trettebergstuen for overtredelse av straffelovens bestemmelser om tjenestefeil i forbindelse med habilitetssakene, fortsetter han.

Lønseth sier at Trettebergstuen har status som mistenkt.

– Det har vært nødvendig for sakens opplysning å åpne etterforskning. Vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, opplyser han.

Det var Hamar Arbeiderblad og Dagens Næringsliv som omtalte etterforskningen først.

– Har lagt alle kort på bordet

– Jeg har allerede lagt alle kort på bordet og har aldri hatt intensjon om å utnevne noen jeg er inhabil overfor. Men jeg tar til etterretning at Økokrim vil gå igjennom saken, og jeg skal selvfølgelig svare på alle spørsmål de måtte ha, sier Trettebergstuen til Dagbladet.

– Jeg mener jeg ikke gjort noe straffbart, og ser jeg fram til at saken blir endelig avklart, sier hun.

Venstres Grunde Almeland, som er saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, sier til NTB at han har fått med seg at Økokrim nå ser på saken til Trettebergstuen.

– Det er Økokrim som påtalemyndighet som selvstendig vurderer om de skal opprette etterforskning eller ikke. Det har ikke vi som politikere noe med. Kontrollkomiteens oppgave er å se på det politiske og parlamentariske ansvaret til den tidligere statsråden, og vi kommer med våre egne konklusjoner i den saken senere denne måneden, sier han.

– Overraskende

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at han ikke ønsker å kommentere Økokrims beslutning.

– Jeg har sagt det jeg har å si om Anette Trettebergstuens avgang. Det som har fremkommet, var ikke forenlig med å være statsråd, og Anette Trettebergstuen trakk seg fra regjering, sier han.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud sier til TV 2 at hun er overrasket over Økokrims avgjørelse om etterforskning.

– Ja, det er overraskende, men det har ingen påvirkning for hennes rolle som stortingsrepresentant, sier Aasrud.

Trakk seg i juni

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister i juni i fjor etter at hun hadde brutt habilitetsreglene.

Hun måtte gå av etter utnevnelsene av Bård Nylund og Renate Larsen til styrer tilknyttet Kulturdepartementets portefølje. Dette var i strid med reglene om habilitet for regjeringsmedlemmer.

Bård Nylund er en nær venn av Trettebergstuen og er blant annet fadderen til barnet hennes. Selv om hun ikke har definert seg som en nær personlig venn med Renate Larsen, var de med i en vennegjeng som møtes flere ganger i året og har jevnlig kontakt.