Meningsmålingsinstituttet InFact har spurt 1087 innbyggere om deres holdninger til å splitte opp Kristiansand, slik at Søgne og/eller Songdalen blir egne kommuner. Målingen er utført for avisa Avisen Kristiansand.

Fasiten er et tydelig flertall for å holde kommunen samlet. Både i Søgne og Songdalen sier 56 prosent av de spurte at de ville stemt mot deling, mens i gamle Kristiansand har hele 70,2 prosent at de er imot delingen. Til sammen er det dermed 65,5 prosent som er imot å dele opp storkommunen.

Totalt har bare 21,2 prosent sagt at de vil stemme for deling, mens 13,3 prosent er på gjerdet.