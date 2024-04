Hendelsene skjedde da han var 16 og 17 år. Det førte til ett forelegg og en dom, forteller Velle til VG.

Han ble først tatt med 1 gram cannabis og 0,2 gram kokain. Senere, i 2018, ble han og to kompiser tatt av politiet for oppbevaring av cirka 100 gram hasj til eget bruk. Velle ble dømt til 30 dagers betinget fengsel.

Velle mener det er riktig at han ble dømt, og at han vil ta ansvar for sine egne handlinger. Samtidig minner han om at han var under 18 år, og han ønsker å fortelle om årsaken til at han tok valg som han i dag angrer på.

Han forteller at foreldrene skilte seg da han var 16 år, og året etter ble faren diagnostisert med Huntingtons sykdom.

– Det manifesterte seg først i at jeg ble veldig engstelig, noe som senere gikk over i depresjon, som jeg har gått til behandling for, sier han.

Han beskriver cannabisrøyking som en flukt.

– Ved to anledninger havnet jeg i kontakt med politiet. Begge gangene fordi jeg ble tatt i å bruke narkotika. Det skulle jeg selvfølgelig aldri gjort, og jeg ser nå på det som den største feilen jeg har gjort i mitt liv.

Han sier at han ikke har brukt narkotiske stoffer siden.

Frp-leder Sylvi Listhaug er glad for at Velle velger å være åpen og mener han kan være et forbilde for andre unge i en vanskelig situasjon.