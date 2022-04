Det blir ekstraordinært statsråd tirsdag, erfarer NTB. Det ventes at det der blir utnevnt ny forsvarsminister.

Ifølge VG og NRK holdes statsrådet klokka 14.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) kunngjorde i helgen at han går av i kjølvannet av at det ble kjent at han hadde hatt en seksuell relasjon med en yngre kvinne.

Det er ikke utnevnt noen settestatsråd.