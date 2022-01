Det kommer fram i siste ukesrapport fra FHI.

– Det kan ventes en betydelig epidemibølge drevet av omikronvarianten de nærmeste ukene, skriver FHI i sin oppsummering av rapporten.

Det understrekes imidlertid at varianten gir mindre alvorlig sykdom, men at belastningen på sykehusene avgjøres av balansen mellom variantens større spredningsevne og mindre sykdomsalvorlighet.

– Det kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter, skriver FHI.

Analyserer risiko

Flere andre land har gjort beregninger av hvor mye mindre alvorlig sykdom omikronvarianten gir. Blant annet har Statens Serum Institut (SSI) i Danmark sagt at risikoen for å bli innlagt med omikronvarianten ser ut til å være omkring det halve sammenlignet med deltavarianten.

FHI jobber med en tilsvarende beregning i Norge, men er ennå ikke ferdig med dette arbeidet.

– Analyser om risiko for alvorlig sykdom ved smitte med omikronvarianten pågår hos FHI, og resultat vil publiseres så snart de foreligger, skriver FHI i rapporten.

Omikron dominerende

Blant 214 nye pasienter innlagt i intensivavdeling med påvist covid-19 mellom uke 49–52 er det 161 (75 prosent) som har et resultat for hvilken variant de var smittet med. Blant de 214 er det tre som har fått påvist omikron.

Omikron ble først dominerende i Norge den siste uken, og pasientene som ble innlagt før jul hadde i hovedsak delta-smitte.

34 omikron-innlagte

20.884 tilfeller av omikronvarianten er påvist i Norge til nå. 2.532 av dem ble påvist siden tirsdag.

I forrige uke ble det påvist omikron hos 34 innlagte koronapasienter, ifølge foreløpige tall.

Så langt denne uken er to pasienter innlagt med omikronvarianten. Seks pasienter er innlagt med andre varianter, og koronaprøver fra 16 pasienter venter på å bli analysert for om det er omikron. Omikronvarianten er hovedgrunnen til innleggelse for én pasient. For seks pasienter skyldes innleggelsen andre koronavarianter.