Folkehelseinstituttet har anbefalt at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer om apekopper skal klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom.

– Hovedårsaken til at vi gir denne anbefalingen, er at det vil sikre pasienter med apekopper viktige rettigheter så som gratis konsultasjon, testing og behandling, sier assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

På bakgrunn av anbefalingen har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fredag sendt ut et forslag på høring om å endre forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, slik at apekopper klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom, opplyser departementet fredag.

Forslaget bygger på helsefaglige og smittevernfaglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er opp til departementet å ta den endelige beslutningen.

Departementet har satt en forkortet høringsfristen på to uker. Årsaken er at en ordinær høringsfrist på tre måneder vil høyst sannsynlig få negativ betydning for utbruddshåndteringen, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Hittil har 63 personer fått påvist apekopper i Norge, ifølge ferske tall fra FHI.

Hvis sykdommen klassifiseres som allmennfarlig etter smittevernloven, gir det rett til gratis testing, behandling og vaksine.

– I Norge har antallet smittetilfeller blitt høyere i sommer. Målet er å stoppe utbruddet og forebygge at apekopper etablerer seg i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding.