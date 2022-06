For fjerde år på rad gjennomfører Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet en holdningskampanje for å hindre ulykker til sjøs.

– Vi oppfordrer alle til å nyte sjølivet og løfte blikket i sommer! Med økt bevissthet og oppmerksomhet på sjøen ønsker vi alle en fin og trygg båtsommer, sier fungerende generalsekretær Martin Fuhr Bolstad i Redningsselskapet i en pressemelding.

De tre aktørene gjennomfører kampanjen Løft blikket, som har som mål at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. De understreker at idet nordmenn trer inn i fellesferien, har allerede 13 personer mistet livet ved bruk av fritidsbåt.

– Stor fart og uoppmerksomhet øker faren for ulykker på sjøen, sier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

– Dessverre skjer det fortsatt mange alvorlige ulykker – vær oppmerksom og ta hensyn til andre båtbrukere og miljøet rundt deg. Da bidrar du til at det blir en fin båtsommer for både deg selv og andre, sier direktør Knut Arild Hareide i Sjøfartsdirektoratet.