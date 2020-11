Solberg medgir at større redningshelikoptre gir landingsutfordringer

De nye redningshelikoptrene kan bare lande ved 15 av dagens sykehus. Statsminister Erna Solberg sier det var viktigere å prioritere kraftigere helikoptre.

Statsminister Erna Solberg ble konfrontert med landingsutfordringene til de nye redningshelikoptrene AW101 SAR Queen under spørretimen på Stortinget onsdag. Her fra markeringen av overgangen til de nye helikoptrene ved redningsbasen på Sola 1. september i år. Foto: Carina Johansen / NTB

De 16 nye redningshelikoptrene AW101 SAR Queen til over 14 milliarder kroner er for tunge for å lande på en rekke av landets sykehus, avslørte NRK forrige uke.

Onsdag ble statsminister Erna Solberg (H) bedt om å redegjøre for situasjonen da hun stilte i spørretimen på Stortinget.

Aps Ingvild Kjerkol pekte på at de nye helikoptrene så langt bare kan lande på 15 av de 21 sykehusene som dagens Sea King-helikoptre kan lande på. Dette inkluderer sykehusene i Tromsø, Harstad, samtlige akuttsykehus i Trøndelag og på Helgeland, samt sykehusene i Stavanger og på Sørlandet.

Årsaken er at de nye redningshelikoptrene er større, tyngre og har mer rotorvind enn Sea King.

Fædrelandsvennen kunne tirsdag fortelle at helseminister Bent Høie overfor stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland hadde bekreftet at de nye redningshelikoptrene som hovedregel ikke skal lande ved sykehusene i Kristiansand, Flekkefjord eller Arendal.

Prioriterte flytid og radius

Erna Solberg sier regjeringen skal sørge for at de nye helikoptrene skal kunne lande ved de samme sykehusene som Sea King-helikoptrene gjør i dag eller på andre steder i nærheten.

Av Kjerkol ble hun utfordret på hvor langt unna «andre steder i nærheten» kunne være.

– Når situasjonen er akutt, så teller hvert sekund. I Stavanger har man sagt at flyplassen på Sola er godt nok. Hvis det blir situasjonen for mange sykehus, så har vi en betydelig avstand fra der helikoptrene kan lande til der medisinsk personell kan ta imot pasienter, påpekte hun.

Solberg svarte at regjeringen prioriterte større radius, lengre flytid og muligheten til bedre redningsaksjoner på fjellet og til havs fremfor muligheten til å kunne lande på sykehustak, da helikoptrene ble valgt.

– Det synes jeg er en viktig prioritering med det landet vi har, sa Solberg.

– Potensiell stor svekkelse

Hun sier en styringsgruppe nå jobber med landingsspørsmålene, og at det er umulig å si hva som blir grensene for avstand til sykehuset før det arbeidet er ferdig.

Kjerkol mener landingsutfordringene har avdekket en potensiell stor svekkelse i den akuttmedisinske tjenesten. Hun pekte på at det er ikke bare småsykehus som ikke lenger kan motta helikopter på eget område, men store sykehus som St. Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset i Tromsø.

– Det store spørsmålet er jo; skulle vi gått for helikoptre som kunne lande på toppen, men ikke kunne reddet på havet? Det er de dilemmaene vi har stått i, sier Solberg.

