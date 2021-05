Dette skjedde natt til fredag

505 nye koronasmittede registrert siste døgn – 109 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 505 koronasmittede personer i Norge. Det er 185 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo ble det registrert 109 nye koronasmittede personer det siste døgn.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 354 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 414, så trenden er synkende.

En person mistet livet i boligbrann i Oslo

En person omkom i en brann i en leilighet i niende etasje i en høyblokk på Bogerud i Oslo natt til fredag. Nødetatene fikk melding om brannen i øverste etasje i høyblokken i Stallerudveien klokken 1. Det var naboer som hadde sett flammer fra balkongen, som meldte fra om brannen.

– Den omkomne var alene i leiligheten, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Våpenhvile mellom Israel og Hamas trådte i kraft

En etterlengtet våpenhvile mellom Israel og palestinske Hamas, som styrer Gazastripen, trådte offisielt i kraft klokken 1 natt til fredag norsk tid.

Da klokken slo 2 lokal tid og markerte startet på våpenhvilen, strømmet folk ut av husene sine, og gatene på Gazastripen ble på nytt fylt med liv, melder nyhetsbyrået AP.

Voldtektsdømt tenåring siktet for ny voldtekt

En nå 19 år gammel mann som i 2019 ble dømt til tre års fengsel for en overfallsvoldtekt i Sofienbergparken, er på nytt siktet for voldtekt. Nå er han siktet for grov voldtekt av en ung jente, melder Avisa Oslo. Han ble pågrepet 30. mars og har siden sittet i varetekt.

En 24-åring fra Oslo er også siktet i den nye voldtektssaken. Sammen skal de ifølge politiet ha begått overgrep mot en ung jente på en fest i Oslo, mens det var flere til stede i leiligheten. Begge nekter straffskyld.

Smitteøkning fører til nedstenging i Argentina

Argentinske myndigheter innfører strenge restriksjoner for første gang i år etter at mer enn 35.000 smittetilfeller ble registrert for tredje dag på rad.

Nedstengingstiltakene trer i kraft lørdag og varer til 31. mai. Det innebærer begrenset bevegelsesfrihet for landets innbyggere og betyr at sosiale, religiøse og sportslige aktiviteter avlyses. I tillegg stenger forretninger og skoler. Folk som jobber i uunnværlige yrker, er unntatt.