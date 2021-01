Trump-tilhengere tok seg inn i kongressbygningen. Fire mistet livet.

Trump-tilhengere brøt seg inn i kongressbygningen i Washington. Minst fire personer mistet livet i opprøret.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Politiet på Capitol Hill i Washington sikter med våpen mot demonstranter som forsøker å trenge seg inn i salen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Dette er saken:

Flere hundre Trump-tilhengere med skuddsikre vester brøt seg inn i kongressbygningen der man skulle godkjenne Joe Biden som ny president.

Opprørerne ville okkupere Kongressen for tvinge frem en utsettelse av godkjenningen av Biden som president, melder CNN.

En kvinne ble skutt i brystet. Hun døde senere av skadene, bekrefter politiet overfor New York Times . Det er uklart hvem som skjøt kvinnen. Hun er ikke identifisert.

Onsdag morgen norsk tid bekrefter politiet i DC at minst fire døde i opprøret.

Mange av de folkevalgte barrikaderte seg på sine kontorer. Flere var utstyrt med gassmasker. Visepresident Mike Pence ble eskortert i sikkerhet.

Flere polititjenestepersoner ble skadet som følge av volden.

Det er innført portforbud i Washington frem til kl. 06 i morgen lokal tid.

Trump-tilhengere møtte opp utenfor kongressbygningen for å vise sin støtte til presidenten og protestere mot valgresultatet, som altså Joe Biden vant.

Opprørspoliti ble satt inn og 200 styrker fra nasjonalgarden i Virginiable sendt til Washington for å fjerne demonstrantene inne i bygningen og på området utenfor.

Washingtons politisjef sier at demonstrantene tok et kjemisk middel i bruk for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen onsdag, melder NTB.

To eksplosiver funnet og detonert

Nødetatene gjorde funn av eksplosiver minst to steder i Washington under onsdagens opprør. Begge eksplosivene ble uskadeliggjort av politiet.

Den ene ble funnet ved bygningen som huser hovedkvarteret til Republikanerne, og den andre på Capitol Hill, som huser Kongressen.

Ifølge New York Times var det en rørbombe som ble funnet ved Republikanernes hovedkvarter.

Inne i Capitol-bygningen skulle Senatet onsdag gjennomføre en debatt og godkjenne valgresultatet. Denne ble altså stanset og kongressbygningen ble stengt ned («lockdown»).

Etter å ha kommet i sikkerhet, tvitret Pence at «dette angrepet på nasjonalforsamlingen» var uakseptabelt og at det vil bli straffeforfulgt:

Politiet brukte sjokkgranater, pepperspray og tåregass mot demonstrantene inne i bygningen.

forrige



















fullskjerm neste 1 av 9 KEVIN DIETSCH / POOL / UPI POOL

Før debatten ble stanset gjorde visepresident Mike Pence det klart at han ikke hadde myndighet til å hindre utnevningen av Joe Biden til president.

Trump-angrep på Pence

Like etter at Pence hadde gjort det klart at han ikke kunne blokkere for Biden, gikk president Trump til Twitter-angrep på Pence:

«Mike Pence hadde ikke mot til å gjøre det som skulle blitt ha blitt gjort for å beskytte landet vårt og grunnloven. (...) USA krever sannheten!»

Men bare minutter senere ba Trump demonstranter om å holde seg fredelige.

«Vær så snill og støtt vårt Capitol-politi og annet politi. De er virkelig på vår side. Hold dere fredelige!», oppfordrer Trump på Twitter.

Men Trump ba dem ikke om å trekke seg tilbake. Det gjorde han først et par timer senere, og etter at Biden hadde bedt ham gripe inn og stanse tilhengerne sine.

Joe Biden: Demokratiet er under angrep

USAs påtroppende president Joe Biden sa i en direktesendt TV-tale at det amerikanske demokratiet var under et angrep uten sidestykke.

Biden oppfordret samtidig president Donald Trump til å gå på nasjonalt direktesendt TV og kreve at hans tilhengere trakk seg tilbake.

Like etterpå talte Trump til sine tilhengere gjennom en video på Twitter:

– Vi vant valget. Det var et valgskred. Valget ble stjålet, men nå er det på tide å gå hjem. Vi må ha fred. Vi må ha lov og orden, sa han.

Senere tvitret Trump at «slik skjer når en overlegen valgseier blir stjålet»:

En video på Twitter, lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det ble ropt «USA, USA».

Etter kort tid ble det lagt ut flere Twitter-videoer av demonstrantene i bygningen:

Samtidig tvitrer flere kongressmedlemmer at de er i sikkerhet, på sine kontorer. Det er ikke meldt om at noen kongressmedlemmer er skadet:

Trumps datter, Ivanka Trump, omtalte demonstrantene først som «patrioter» i en tweet. Senere slettet hun den, ifølge CNN, og la ut følgende tekst:

– Patrioter. Stopp volden umiddelbart. Vær så snill. Vær fredelig.

Skulle godkjenne valgresultatet

Det var Pence som formelt skulle lese opp og godkjenne valgresultatet i Senatet onsdag kveld. Seansen startet klokken 19 norsk tid og var ventet å pågå i flere timer.

Ved møtestart ble det lagt inn protester på valgopptellingen i Arizona, Georgia og Pennsylvania.

Trump-tilhengere demonstrerte i Washington onsdag. Det var sammenstøt med politi, og flere demonstranter brøt seg gjennom barrikader utenfor kongressbygningen på Capitol Hill. Foto: Julio Cortez / AP

Mens debatten pågikk inne i Capitol-bygningen i Washington, brøt altså flere hundre personer barrikadene på baksiden. To bygninger, James Maddison Memorial Building som huser Kongressbiblioteket, og Cannon House Office Building, er blitt evakuert. Ansatte ved Kongressen ble bedt av politiet om å forlate bygningen.

President Donald Trump hadde lagt hardt press på Pence om å nekte å godkjenne Bidens seier. Men Pence sa altså i Senatet onsdag kveld at han ikke hadde myndighet til å gjøre det.

Joe Biden fikk 306 valgmannsstemmer, mens Trump fikk 232.

McConell kritiserte Trump

Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, advarte i debatten onsdag mot å underkjenne valgresultatet. Han uttalte seg også tydelig kritisk om president Donald Trump, noe han ikke har gjort tidligere.

– Jeg støttet Trumps rett til å bringe opptellingen inn for domstolene, men alle søksmålene er blitt avvist. Hvis vi går mot domstolene, vil det skade vår republikk for alltid, sa McConnell.

Trump: Jeg gir aldri opp

Utenfor Det hvite hus tidligere på dagen talte Trump til demonstrantene som hadde møtt opp for å støtte ham og samtidig protestere mot valgresultatet.

Her kunngjorde han at han ikke vil gi seg eller erklære nederlag.

Stort oppmøte på demonstrasjon til støtte for Donald Trump utenfor Det hvite hus onsdag. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Den sittende presidenten sa også at han håpet og regnet med at Pence «gjør det riktige i kveld». Visepresidenten var den som formelt skulle godkjenne valgresultatet i Senatet onsdag kveld, men Pence hadde ikke makt til å omgjøre valgresultatet selv om Trump ba han om ikke å godkjenne Biden som vinner.

Angrep mediene

I talen gikk Trump også rett til angrep på mediene og sa at han ville legge frem bevis om at han egentlig vant valget.

Trump har feilaktig påstått at han vant valget, og mange av hans tilhengere tror også dette er sant.

Mange tilhengere så onsdagens demonstrasjon som en siste mulighet til å få omgjort valgresultatet samme dag som Kongressen skal stemme for å sertifisere Joe Biden som valgvinner.

Demonstranter har møtt opp for å støtte Trump og protestere mot den formelle godkjenningen av valgresultatet. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Kongressen fortsetter arbeidet

Flertallsleder Nancy Pelosi i Representantenes hus sier Kongressen vil fortsette arbeidet med å godkjenne Joe Bidens valgseier onsdag kveld.

– Vi har besluttet å fortsette i kveld i kongressbygningen når den er klarert for bruk, sier Nancy Pelosi i en skriftlig uttalelse.

– Disse kjeltringene stopper oss ikke, sier senator Joe Manchin til CNN.

– Når det er trygt, vil vi vende tilbake for å fullføre vår grunnlovsfestede plikt. Dette er USA. Vi vil ikke la en mobb undergrave rettsstaten, sier Hakeem Jeffries i Kongressens lederskap.

Kun 12 av 538 valgdelegatstemmer var formelt godkjent da Senatet måtte avbryte behandlingen.

Portforbudet virket

Da portforbudet trådte i kraft kl. 18 lokal tid (midnatt norsk tid) oppløste demonstrasjonene utenfor kongressbygningen seg relativt raskt.

Da hadde det gått fire timer siden opprøret startet.

En liten time senere skal også demonstrantene som var inne i bygningen, ha blitt fjernet.