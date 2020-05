– Politi skjøt gummikuler mot VG-fotograf og svensk journalist i Minneapolis

En svensk journalist som dekker uroen i Minneapolis, ble truffet av en av politiets gummikuler, og en VG-fotograf sier han ble siktet på med laser.

VGs fotograf Thomas Nilsson er i Minneapolis for å dekke uroen. Han forteller til avisa at han og en svensk journalist natt til lørdag sto rundt 50 meter unna en gruppe på rundt ti politifolk på en nokså folketom parkeringsplass.

– Plutselig ble hun truffet av en gummikule i låret. Hun sank litt sammen, og jeg kastet meg ned på bakken. Politiet fortsatte å skyte i vår retning. Vi bestemte oss for å løpe til andre siden av gaten for å søke tilflukt. Det var da jeg oppdaget at jeg hadde et rødt lasersikte på meg, i mageregionen, forteller Nilsson til avisa.