Regjeringen vil gjøre det straffbart å være gjengmedlem

Regjeringen legger snart frem et høringsforslag for å forby delaktighet og rekruttering til kriminelle gjenger.

Justisminister Monica Mæland (H) ønsker sterkere virkemidler i kampen mot kriminelle gjenger. Foto: Stein Bjørge

Hvis forslaget går igjennom, betyr det at deltakelse i de alvorligste og mest organiserte kriminelle gruppene kan bli straffbart, skriver Aftenposten.

– Vi vet at vi har kriminelle gjenger i samfunnet vårt som skaper utrygghet. Derfor ønsker vi verktøy til å bekjempe slike gjenger, sier justisminister Monica Mæland.

Hun påpeker at Norge i dag ikke har et straffebud som rammer vesentlig deltakelse i kriminelle grupper, slik tilfellet er for terrororganisasjoner.

– Betyr det at gjenger som Young Bloods, Hells Angels og Satudarah blir forbudt?

– Det blir opp til domstolene å avgjøre hvilke gjenger som skal defineres som kriminelle, sier hun.

Justisministeren understreker at vi i Norge har ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, men at dette forslaget er rettet mot kriminell virksomhet.

Mæland ønsker også å gjøre det enklere å foreta inndragning av straffbart utbytte.

– Terskelen for inndragning er i dag for høy. Vi ser kriminelle som viser svært høyt forbruk og som disponerer kostbare biler, båter og andre gjenstander. Vi ønsker innføre et regelverk som bidrar til en mer effektiv inndragning. Straffelovrådet ser på dette nå, og leverer sine vurderinger i august, sier justisministeren.

Høringsfristen vil være opp til fire måneder.

Fakta Slik kan gjenger bli forbudt Høringsrunden er en følge av at Justis- og beredskapsdepartementet i august 2018 ba om innspill for å bekjempe gjengkriminaliteten i Norge. Da ga Riksadvokaten uttrykk for at tiden var moden for å vurdere en bestemmelse i straffeloven som rammer deltakelse i og rekruttering til en kriminell organisasjon. Straffelovrådet ble oppnevnt i juni i fjor. Rådet foreslår et selvstendig straffebud i straffeloven som rammer aktiv og vesentlig deltakelse i kriminelle sammenslutninger, som omfatter alvorlig kriminalitet som krenker individers liv, helse og frihet. Etter at fristen for høringsrunden går ut om tre-fire måneder, vil Justisdepartementet vurdere innspillene fra høringsinstansene før et eventuelt lovforslag legges frem for Stortinget der det vedtas eller forkastes.

Flere land har forbud

Andre land har innført tilsvarende restriksjoner. Danmark har gjort gjengen Loyal to Familia (LTF) til en forbudt organisasjon etter at påtalemyndigheten har innført et administrativt vedtak, basert på dansk lovverk.

Tyskland og Nederland har forbudt Satudarah, som startet som en mc-klubb, men senere har utviklet seg til å bli en internasjonal organisasjon som er involvert i alvorlig kriminell virksomhet.

Norge, med Oslo og Østlandet spesielt, har hatt kriminelle gjenger i mange år. Det første såkalte gjengdrapet kom i 1988, da Maroof Wilayat (23) ble drept på Romsås i en strid mellom innvandrergjengene Killers og Young Guns.

Den nordiske mc-krigen raste på midten av 1990-tallet. Flere mennesker ble drept. I Norge toppet det seg med en bombe mot Bandidos’ hovedkvarter i Drammen i juni 1997, da en tilfeldig passerende kvinne ble drept.

Senere har det dukket opp flere gjenger: A-gjengen, B-gjengen, Furuset Bad Boys og senere Young Bloods.

Siste skudd på stammen er etableringen av den beryktede gjengen Satudarah i Aurskog Høland. De har lenge vært etablert i Stavanger.

I mars i år etablerte de seg med en Oslo-avdeling og klubbhus på Bjørkelangen i Aurskog Høland kommune.

Satudarah er kjent som en internasjonal mc-gjeng, som Hells Angels og Bandidos, men så langt er det ikke observert en eneste motorsykkel ved gjengens nye klubbhus på Bjørkelangen.

Klubben overtok det gule huset i sentrum av bygda i mars.

– Nei, jeg tror ingen av dem som er blitt observert her har mc-lappen engang, sier kommunens politikontakt Svein Ingar Engen.

Den tidligere lensmannen står utenfor klubbhuset som en gang var en lokal håndverkerbedrift, en snau times kjøring fra Oslo.

Konflikter i miljøet

Satudarah er beryktet for vold, narkotikakriminalitet, utpressing og våpenomsetning. De har lenge hatt en slags overenskomst med Bandidos, men samtidig gått ut med uttalelser som tyder på sterk motvilje mot Hells Angels.

– Vi frykter at en etablering av en ny mc-gjeng vil føre til eskalering av konfliktnivået mellom forskjellige gjengmiljøer og at nye konflikter vil føre rekruttering av personer til vold og kriminalitet vi ellers ville unngått, sier Engen.

Tidligere lensmann Svein Ingar Engen er politikontakt for Aurskog Høland kommune. Han bruker alle lovlige midler for å hindre Satudarah å bruke klubbhuset. Foto: Harald Stolt-Nielsen

Prosenten som lever lovløst

Satudarah ble etablert av personer med indonesisk bakgrunn i Nederland i 1990 og har siden opprettet underavdelinger, såkalte chapters, i nærmere 50 land.

I motsetning til Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Untouchables, Coffin Cheaters, Mongols og mange andre kriminelle mc-gjenger, er Satudarah eksplisitt definert som en mc-gjeng som ønsker alle etniske grupper velkommen. Navnet betyr «ett blod».

En annen forskjell er at praktisk talt alle som er med i Hells Angels og de andre gjengene kjører motorsykkel. Men i Satudarah er ikke det noen forutsetning for å bli medlem.

Men det de har til felles, er at de alle definerer seg som såkalte 1%-gjenger. Begrepet oppsto i USA på 1940-tallet, etter at det ble uttalt at 99 prosent av alle såkalte bikere er lovlydige mennesker. Da begynte de kriminelle mc-gjengene å definere seg som den ene prosenten som lever en lovløs tilværelse i organisasjoner som har sine egne regler.

Ikke forbudt i Norge

I Sverige er Satudarah etablert i fem byer. I en rapport fra svensk politi 2019 heter det at av 73 kjente medlemmer i klubben var 68 av dem straffedømt. Disse 68 var dømt for 1476 lovbrudd.

Både i Nederland og Tyskland har myndighetene nedlagt forbud mot Satudarah. I februar var norske Satudarah-medlemmer fra Stavanger involvert i en voldssak. Politiet beslagla flere kilo hasj og flere tusen illegale tabletter.

– Det er ikke ulovlig å etablere slike organisasjoner i Norge, slik det er i noen andre europeiske land, sier politiinspektør Ove Furseth i Øst politidistrikt.

Men det kan altså endre seg nå, hvis regjeringens forslag fører frem.

– Politiet følger utviklingen tett og er tydelige på at vi ikke ønsker en slik etablering. Vi vurderer at formålet med klubben er å drive med kriminalitet og å oppnå styrke i en samlende enhet, sier Furseth.

Påstått leder pågrepet

Mannen som, ifølge politiet, er blitt leder for Satudarah på Østlandet, er identisk med en som er godt kjent fra flere alvorlige gjengepisoder på østlandsområdet.

Aftenposten får vite av kilder i politiet at årsaken til at etableringen i 2018 ble utsatt, var fordi den tiltenkte lederen ble varetektsfengslet i juni samme år.

Aftenposten har vært i kontakt med advokat Trygve Staff, som er mannens forsvarer, for å få en kommentar, men har ikke fått svar.

I politiets trendrapport fra 2018, vises det til at politiet frykter at minoritetsungdom skal trekkes inn i det kriminelle mc-miljøet. Politiet skriver at Satudarah internasjonalt er «kjent for kriminalitet, vold og bruk av skytevåpen, mindre for motorsykkelkjøring».

MC-krigen

Mens andre gjengkonflikter har dukket opp fra tid til annen, har det i flere år vært relativt rolig mellom de kriminelle mc-gjengene i Norge.

Den store nordiske mc-krigen raste frem til lederne i Hells Angels og Bandidos sluttet fred 25. september 1997. På det tidspunktet var 11 personer drept og nesten 100 andre skadet. Gjengene benyttet blant annet panserbrytende raketter, bomber og skytevåpen.

«We are here to stay» Foto: Privat / facebook

Forberedt på økt voldsbruk

I flere år har norsk politi jobbet aktivt for å hindre etableringen av Satudarah i østlandsområdet.

– Politiet ser med bekymring på at de nå har fått et klubbhus på Bjørkelangen, men vi har foreløpig ingen lovhjemler til å stanse eller forby dette, sier Anders Rasch-Olsen, sjef for Spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Spesielle operasjoner jobber opp mot de tyngste kriminelle, blant annet gjennom informantbehandling, etterretning, spaning, forebygging og avverging. I flere år har SO jobbet for å hindre at Satudarah skulle etablere seg i Oslo eller i det sentrale østlandsområdet.

– Jeg ser optimistisk på en endring av loven som kan bidra til å gjøre oss mer effektive i bekjempelsen av kriminelle gjenger, men vil se lovforslaget før jeg kan kommentere dette ytterligere, sier Rasch-Olsen.

Kripos: Rekrutterer fra gjengmiljøer

– Det er ingen tvil om at de uønsket her i Norge, sier Kripos-topp Eivind Borge om Satudarah.

Han leder avdelingen for taktisk etterforskning ved Kripos. Avdelingen driver blant annet med etterretning mot kriminelle nettverk i Norge. Han trekker frem Satudarah og andre mc-gjengers synlighet, som noe av det som skiller dem ut fra andre kriminelle gjenger.

– De tiltrekker seg mer oppmerksomhet fra andre, både kriminelle miljøer og grupper. Den typen synlighet gir også grobunn for rekruttering til disse miljøene, sier Borge.

Kripos har allerede lagt merke til at de rekrutterer medlemmer fra gjengmiljøene i Oslo og områdene rundt.

Han er ikke i tvil om at Satudarah ønsker å sette seg i respekt blant de andre kriminelle miljøene. Det er heller ikke utenkelig at gjengen vil etablere seg flere steder i Norge.

Politiet: – Er innom hver eneste dag

Både kommunen og politiet setter alle kluter til for å hindre at Satudarah skal etablere seg i Aurskog Høland. De bruker reguleringsloven og andre tilgjengelige regler for å hindre at mc-gjengen skal få fotfeste.

– Medlemmene i Satudarah på Bjørkelangen har oppført seg eksemplarisk etter at klubben etablerte seg der. Men både politiet og kommunen har tøyd regelverket, sier advokat Jan Kildahl. Han er forsvarer for et av Satudarahs medlemmer.

Han mener det virker opplagt at hensikten med å nekte brukstillatelse av klubbhuset er å kvitte seg med mennesker de ikke liker.

– Vi vil ikke ha disse personene her på Bjørkelangen, bekrefter politikontakt Engen.

Engen forteller at han ved to anledninger har vært ved Satudarahs klubbhus og revet ned klistremerker.

– Jeg hengte opp visittkortet mitt i stedet, men ingen har tatt kontakt. Nå er jeg innom stedet hver eneste dag.

Aurskog-Høland kommune har vedtatt å bruke lovverket så langt det er mulig for å forhindre at kriminelle MC-gjenger etablerer seg i kommunen.

– Den aktuelle bygningen kan ikke benyttes som forsamlingslokale, det er i strid med lovlig bruk. Kommunen fant det derfor nødvendig å fatte vedtak med pålegg om opphør med umiddelbar virkning, sier kommunedirektør Inger Hegna i Aurskog-Høland.