Voldtektstiltalt kulturprofil dømt til 13 år og seks måneders fengsel

Mannen som har vært tiltalt for ni voldtekter og et tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år, er i Oslo tingrett dømt til 13 og et halvt års fengsel.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forsvarer Elisabeth Myhre, her i samtale med aktor Trude Antonsen (t.h.), varsler allerede nå at voldtektsdommen mot en 50 år gammel mann vil bli anket til lagmannsretten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB-Steinar Schjetne og Alexander Vestrum

Mannen er funnet skyldig etter hele tiltalen mot seg, ifølge dommen fra Oslo tingrett fredag formiddag. Han har stått tiltalt for å ha forgrepet seg på til sammen ni unge kvinner – en av dem var under 16 år gammel da han ifølge tiltalen utsatte henne for et seksuelt overgrep.

Han er dømt til fengsel i 13 år og seks måneder, og til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Forsvareren, advokat Elisabeth Myhre, varsler at dommen vil bli anket til Borgarting lagmannsrett.

Den nå 50 år gamle mannen har hele veien nektet straffskyld. Han har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet. Alle de fornærmede i saken har tilhørt et miljø hvor 50-åringen skal ha hatt en lederrolle.

Ville ha 14 år

Aktor ba om 14 års fengsel da hun avsluttet sin prosedyre for Oslo tingrett. Hun avviste forsvarerens påstander om at de fornærmede i saken kan ha gått sammen i en kampanje mot mannen som blir omtalt som kulturprofil.

– Han var en betydelig eldre person enn de fornærmede, og han hadde den gangen en sosial maktposisjon i miljøet. De fornærmedes unge alder og manglende livserfaring gjør dem generelt sårbare overfor NN (tiltaltes navn, red.anm.), sa politiadvokat Hilde Strand.

Ifølge tiltalen hadde kulturprofilen samleie eller utførte seksuelle handlinger med kvinnene mens de var ute av stand til å motsette seg dette fordi de var beruset eller sov.

– Denne saken handler ikke om sex man angrer på, ikke om sex man ikke husker og ikke om gjensidig seksuell kontakt i en slags gråsone mellom frivillighet og utnyttelse. De fornærmede i vår sak har fortalt at de våkner opp til at tiltalte har seksuell omgang med dem, sa statsadvokaten i prosedyren.

– Informasjonsspredning

Advokat Myhre mente på sin side at mannen ikke kunne dømmes for det han var tiltalt for. Hun hevdet i retten at anklagene var blitt til gjennom en «informasjonsspredning» fra dem som først anmeldte kulturprofilen.

Hun ba retten merke seg at ingen av anklagene ble framsatt uavhengig.

– Man skal ikke glemme at denne saken begynte som et felles initiativ mellom to bestevenninner og i kjølvannet av kampanjen #jegharopplevd. Det startet store rykter i et miljø, sa forsvareren.

I retten forklarte kulturprofilen at han ikke kjenner seg igjen i kvinnenes forklaringer. Han hevdet de ønsker å ramme ham, og også at de har såkalte falske minner.

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom 2005 og 2014, blant annet i mannens leilighet i Oslo, på forskjellige hoteller eller festivalen der han jobbet. I tillegg er han tiltalt for bruk av MDMA, også omtalt som ecstasy. 50-åringen var opprinnelig siktet for voldtekt av 13 kvinner. Han har tidligere anmeldt åtte kvinner for falsk eller uriktig forklaring.