Knusende dom mot kulturprofil – 13 og et halvt år for voldtekter

Gjentatte ganger hadde kulturprofilen sex med unge kvinner fra miljøet hvor han var en lederfigur. Nå er han dømt for en rekke voldtekter og overgrep.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forsvarer Elisabeth Myhre, her i samtale med aktor Trude Antonsen (t.h.), varsler allerede nå at voldtektsdommen mot en 50 år gammel mann vil bli anket til lagmannsretten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB-Steinar Schjetne

En mann i 50-årene er i Oslo tingrett funnet skyldig etter hele den omfattende tiltalen mot seg.

Retten har festet liten eller ingen lit til hans forklaringer rundt forholdene i tiltalen, men bygger den knusende dommen på vitnebevis og forklaringene til de fornærmede – en rekke unge kvinner som ønsket å komme seg inn i et miljø hvor mannen var en sentral lederskikkelse.

Én av voldtektene mannen nå er dømt for skjedde under Hove-festivalen på Tromøya i Arendal.

Ga 15-åring narkotika

En av kvinnene var 15 år gammel da han ifølge dommen ga henne narkotika for så å ta initiativ til seksuell omgang. Dette forholdet blir trukket fram som et av flere skjerpende momenter.

– Et flertall av de fornærmede hadde en fortrolig relasjon til mannen, og overgrepene representerte et grovt misbruk av deres tillit til ham. Det er også et skjerpende moment at han var langt eldre enn de fornærmede og hadde en maktposisjon både på grunn av dette og fordi han hadde goder å tilby, skriver tingrettsdommer Marianne Trætteberg i dommen.

50-åringen er dømt til fengsel i 13 år og seks måneder, og til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Opprørt og skuffet

Dommen kommer til å bli anket, understreker mannens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre, overfor NTB. Hennes klient er opprørt og mener dommen bærer preg av forhåndsdømming. Han har hele veien nektet straffskyld.

– Han er skuffet over at sentrale bevis ikke er omtalt i dommen og kjenner på et sterkt behov for at offentligheten skal få bedre innsyn i saken. Dommen er en påkjenning, og han trenger tid på å fordøye det som nå er kommet, sier Myhre.

Domfelte har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet. Han omga seg regelmessig «med personer langt yngre enn seg selv, og særlig unge jenter i alderen fra cirka 18 til cirka 25 år», som retten poengterer.

– Han kunne da servere betydelige mengder gratis alkohol, og han hadde jevnlig tilgang til kokain, MDMA og ecstasy som han bød gjestene på, skriver Trætteberg.

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom 2005 og 2014, blant annet i hans leilighet i Oslo, på forskjellige hoteller og på nevnte Hove-festivalen.

Ville ha 14 år

Aktoratet ba om 14 års fengsel før saken ble tatt opp til doms. Påtalemyndigheten fikk blant annet forståelse i retten for at tiltaltes modus – at han har gått fram på samme måte overfor mange av de fornærmede – har sentral betydning som bevis i saken mot ham.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med dommen. Den fremstår som grundig. Vi er også tilfreds med utmålt straff, selv om den er marginalt kortere enn i påstanden, sier statsadvokat Trude Antonsen til NTB.

Forsvareren mener anklagene mot hennes klient var blitt til gjennom en «informasjonsspredning» fra dem som først anmeldte ham. Han har selv hevdet seg utsatt for en kampanje da han forklarte seg i retten.

– Retten har utelatt å drøfte flere helt sentrale anførsler fra tiltaltes forsvar i de enkelte sakene. Han har for eksempel lagt fram tidsnære meldinger og bevis som er egnet til å sette anklagene i et annet lys, ikke bare når det kommer til deres relasjon, men også hva angår de konkrete datoene, sier advokaten.