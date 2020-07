Ny stopp for Smittestopp-appen

Folkehelseinstituttet har fått midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp. Datatilsynet mener appens nytteverdi ikke er dokumentert.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Folkehelseinstituttets app Smittestopp for smittesporing. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Appens datainnsamling er allerede stanset, alle personopplysninger er slettet, og appen ble deaktivert 16. juni som følge av et varsel fra Datatilsynet, ifølge FHI.

På sine nettsider opplyser de at vedtaket fra Datatilsynet dermed ikke fører til en stans i behandlingen av personopplysninger, men det betyr at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt er opphevet.

– Har ikke dokumentert nytteverdien

I vedtaket som kom mandag, skriver Datatilsynet at de mener at Folkehelseinstituttet ikke har godtgjort nødvendigheten av bruken av lokasjonsdata fra GPS i kontaktsporingsarbeidet, som tilsynet mener er i strid med prinsippet om ikke å samle inn flere opplysninger enn nødvendig. Datatilsynet mener også at FHI ikke har dokumentert appens nytteverdi.

– Vi har sett på de tekniske løsningene som er valgt i Smittestopp, den lave oppslutningen om appen (om lag 14 prosent av befolkningen over 16 år) og smitteutbredelsen i befolkningen, heter det.

Datatilsynet har også vært kritiske til at brukerne av appen ikke har hatt mulighet til å velge å gi fra seg personopplysninger for kun ett eller enkelte av flere formål. At formålene med appen må splittes, er noe Stortinget i midten av juni vedtok at må rulles inn i neste versjon.

FHI skuffet

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI sier at de er skuffet over vedtaket fra Datatilsynet.

– Det virker ikke som om Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier hun i en pressemelding.

Hun opplyser at FHI nå jobber med å følge opp vedtaket fra Stortinget om å dele appens funksjoner i to – i en analysedel og én smittesporingsdel.

– Vi mener fortsatt at smittesporingsappen vil være viktig i arbeidet med å spore opp nærkontakter til smittede hvis vi får en eller flere større oppblussinger av korona i Norge, og vil arbeide videre med å teste og forbedre appen i august, sier hun.