Tragedien i Tromsø snart ferdig etterforsket – motivet fortsatt uklart

Politiets etterforskning av det som regnes som drap, selvdrap og drapsforsøk er i avslutningsfasen. Saken blir oversendt statsadvokaten innen slutten av februar. Det ligger an til at punktum for straffesaken blir satt der.

– Hvis hovedhypotesen er korrekt og den siktede er død, er det riktig å innstille på at saken blir henlagt, sier politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt til NTB.

Moren døde sammen med to av sine tre barn etter at de ble funnet livløse i vannet utenfor Fagereng i Tromsø 2. desember.

Siktet for drap og drapsforsøk

Moren har vært siktet for drap og drapsforsøk så lenge etterforskningen har pågått. Politiets arbeid har ikke gitt holdepunkter for at noen andre har medvirket – verken ved å tilskynde til morens handlinger eller ved å bistå henne på andre måter.

– Det er ikke sikkert vi fullt ut får kartlagt motivet for handlingene, men vi har noen opplysninger om det. Hvis vi senere skal gå ut med noe av dette, vil det først være etter grundige vurderinger av hva vi ønsker at offentligheten skal vite, av hensyn til det overlevende barnet og øvrige etterlatte, sier Lund.

Den 27 år gamle sudanske kvinnen er også siktet for drapsforsøk på sitt minste barn, en halvannet år gammel jente, som var den eneste av de fire som berget livet. Hun er fremdeles er innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Fant pass i barnevognen

Ved å følge de elektroniske sporene som mobiltelefonen til moren etterlot seg gjennom Tromsø ettermiddag 2. desember, har politiet kartlagt de siste bevegelsene til moren og de tre barna. Det går 1 time og 12 minutter fra de forlater hjemmet til siste observasjon av dem blir gjort.

Reisen til rekreasjonsområdet på Fagereng er dessuten godt dokumentert gjennom kollektivbilletter, vitneobservasjoner og opptak fra overvåkingskameraer.

Rundt en halvtime etter siste kjente observasjon finner en tilfeldig forbipasserende en forlatt barnevogn og to par barnesko på gangveien like ved stedet der de fire ble funnet livløse i vannet. De ser også fotspor i snøen ned til vannet.

– Det ble funnet tre pass i den hensatte barnevogna. Disse tilhørte mor og de to eldste barna. Det minste barnet har ikke eget pass. Vi har ikke informasjon som tilsier at mor hadde planlagt en reise, skriver politiet.

Har avhørt over 70 vitner

Politiet har avhørt over 70 vitner og gjort betydelige tekniske undersøkelser for å ta rede på hva som skjedde denne ettermiddagen. Det som hovedsakelig gjenstår i etterforskningen, er å gå igjennom en del elektroniske spor, noen flere vitneavhør og de endelige obduksjonsrapportene.

Kvinnens forsvarer, advokat Tore Pedersen, har tidligere uttalt til NTB at han ikke ser for seg at saken kommer opp for noen domstol.

– Man må jo avslutte etterforskningen etter hvert og trekke konklusjoner. Om det blir en slik konklusjon som i siktelsen, må saken henlegges, sa han til NTB i starten av desember.

Barnas far har status som vitne i saken. Politiet kjenner ikke til at moren og barna har annen familie i Norge. De er ikke kjent for politiet fra før. Far er også fra Sudan. Han har permanent oppholdstillatelse i Norge, mens moren og barna hadde midlertidig oppholdstillatelse