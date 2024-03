– Personen som ble funnet skutt, er avgått ved døden og de pårørende er varslet. Det dreier seg om en mann i 30-årsalderen. Drapsetterforskning er innledet, opplyste Stockholm-politiet i en pressemelding like før klokken 1 natt til fredag.

Litt tidligere opplyste politiet til nyhetsbyrået TT at mannen var blitt funnet skutt på spisestedet.

– Området er avsperret og vi leter etter den eller de som har gjort det, sa politiets pressetalsperson Nadya Norton til nyhetsbyrået TT.

Omstendighetene er uklare. Til Aftonbladet sier Norton at hendelsen skjedde på spisestedet.

– En person er funnet skutt. Det har skjedd inn på et spisested, sier hun til avisen.

Expressen siterer Norton på at dette ikke skjedde på spisestedet.

– Denne personen som ble skutt, skal ha tatt seg inn dit, sier hun til Expressen.

Aftonbladets opplysninger går ut på at mannen satt og spiste da tre mørkkledde og maskerte gjerningsmenn stormet inn med en kalasjnikov og åpnet ild.

Expressen erfarer at det dreide seg om tre gjerningsmenn. Avisens opplysninger går ut på at mannen ble skutt i overkroppen med et automatvåpen og at dette skjedde inne i restauranten. Gjerningsmennene løp deretter fra stedet, mens de avfyrte ytterligere noen skudd mot restauranten underveis, ifølge Expressens opplysninger.

Politiet ble varslet om skytingen ved 21.20-tiden torsdag kveld.