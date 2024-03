– Noen får bedre påskevær enn andre, men det er i hvert fall ikke ventet farlig vær som storm eller lignende, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis i Meteorologisk institutt til NTB.

Verken i nord eller sør ser det ikke ut til å bli noen store endringer i været inn mot påskehelgen. Verst blir det i sør, der gråværet strekker seg over helgen og inn i neste uke.

I nord, der deler av landsdelen allerede har mye sol, i blir det bedre. Solen blir med inn i helgen, selv om det tidvis kan komme noe snø.

– Det som blir endringen, er temperaturene, forklarer Sarchosidis.

Temperaturstigning i fjellet

På Sør-, Øst- og Vestlandet blir det ikke noen store endringer, men været i påskehelgen blir vekslende, forteller meteorologen.

– Stort sett forblir det grått, og det kan komme noen runder med nedbør til og med søndag.

Mulighetene for litt sol er størst langfredag og første påskedag, men Sarchosidis understreker at det stort sett blir overskyet. Det som kanskje er gladnyheten for den sørlige delen av landet i påsken, er at temperaturene stiger.

– Det blir litt varmere både i øst og lenger sør. Temperaturene stiger også i fjellet, sier Sarchosidis, og trekker fram at Rjukan får plussgrader både skjærtorsdag og langfredag.

– Man må høyt for å få minusgrader – gjerne høyere enn 800 meter over havet.

Kaldt, men fint i nord

Også Vest- og Midt-Norge får stigende temperaturer inn mot påskehelgen. Der er det ventet mellom 10 og 13 plussgrader både skjærtorsdag og langfredag.

– I Trøndelag blir det ikke like grått som lenger sør, og det er større sannsynlighet for sol, forklarer meteorologen.

Ellers er det ifølge Sarchosidis liten tvil om at det beste påskeværet er å finne i nord, selv om kalde luftmasser fører til at temperaturene synker.

– Det blir kaldt, men fint. I Troms og Finnmark er det allerede mye sol som blir med inn i helgen. I Nordland blir det mer snø og kaldt, men også her er det meldt mye sol, sier Sarchosidis.

Mildværet påvirker skredfaren

Meteorologisk institutt gjør oppmerksom på at mildværet i sør kan påvirke snøskredfaren de neste dagene.

I Jotunheimen er det betydelig snøskredfare på skjærtorsdag. Også i Hardanger og i regionen Heiane, som strekker seg over Rogaland og Agder, er faren for snøskred vurdert som betydelig.

Meteorologene anbefaler å sjekke hvor stor skredfaren er på Varsom.no dersom man skal ferdes i fjellet i påsken.

ukens-værsak