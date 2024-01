Snø, vind og kraftig snøfokk vil gjøre forholdene på veien svært krevende, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet opplyser at de har brøytet hovedveien kontinuerlig de siste dagene og hentet inn ekstra ressurser og tyngre utstyr fra andre deler av landet. Brøytefrekvensen øker, det er utplassert bilbergere på utsatte steder, og det er gjennomført kontroller av kjøretøy og dekkutrustning.

– Vi klarer imidlertid ikke å være alle steder hele tiden. Tirsdag ettermiddag og kveld har vi hatt hendelser på E18 mellom Kristiansand og Tvedestrand som har ført til blokkeringer, store forsinkelser og til dels langvarig stans i trafikken. Vi er bekymret for at det kan oppstå situasjoner som er utenfor vår kontroll, sier avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Meteorologisk institutt har varslet at været blir verre før det etter hvert blir bedre. Hansen minner om faren med svært mye snø, sterk vind og kraftig snøfokk.

– Kombinasjonen av disse forholdene påvirker framkommeligheten på veiene på en svært alvorlig måte – med svært vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt. Forholdene ventes å bli verre i natt og utover i morgentimene onsdag.

Selv om det har blitt mindre trafikk på veiene i Agder de siste dagene, sier Hansen at Statens vegvesen likevel opplever at det er urovekkende mange som er ute og kjører til tross for tydelige oppfordringer fra både Vegvesenet, politiet og andre veieiere.

– Derfor gjentar vi: La bilen stå hvis du ikke har prekære behov for å ferdes på veiene i Agder i morgen. Ikke sett deg selv eller andre i en vanskelig situasjon. Det vil ta lengre tid å få hjelp enn normalt. Og bidra til at veiene er åpne for de som har viktige funksjoner knyttet til liv og helse, oppfordrer Hansen.

Hansen opplyser at Statens vegvesen i ytterste konsekvens bli kan bli nødt til å stenge hele eller deler av E18 gjennom Agder