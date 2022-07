Det er satt flere varmerekorder i Storbritannia tirsdag. For første gang er det målt over 40 grader i landet.

Den forrige varmerekorden i Storbritannia var 38,7 grader og ble registrert i 2019. Meteorologene hadde spådd at den ville bli brutt tirsdag.

Den første nye rekorden ble satt i Charlwood, der det ble målt 39,1 grader, men denne var svært kortlivet.

Kort tid senere ble det målt 40,2 grader ved Heathrow flyplass utenfor London. Dette er første gang det er registrert en temperatur over 40 grader i Storbritannia.

Landet er ett av flere i Europa som opplever en hetebølge. I forkant av hetebølgen utstedte britiske myndigheter for første gang en rød advarsel for ekstremvarme i landet. Det britiske meteorologiske instituttet sa i forkant at det er svært sannsynlig at det vil være fare for liv og helse.

Meteorologene sier temperaturene kan stige enda mer i løpet av tirsdagen.