Politiet vurderer å gå ut med nye Tengs-opplysninger denne uka

– Det er mulig vi kan gå ut med mer informasjon i slutten av uken, men vi vil avvente fengslingen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til NTB, og fortsetter:

– Vi håper å kunne gi litt mer substans i løpet av kort tid.

Politiet vil be om at den 50 år gamle mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, fengsles i fire nye uker når fengslingsperioden går ut fredag denne uken.

Fengslingsmøtet vil trolig holdes torsdag. Ifølge Soma kan det gå som en kontorforretning, altså at fengslingsmøtet ikke holdes ved at partene møter fysisk i retten.

Vil begjære seg løslatt

Den siktede nekter enhver befatning med drapene på de to kvinnene.

Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier onsdag til NRK at mannen vil begjære seg løslatt under fengslingsmøtet.

Kristensen sier også både til NRK og TV 2 at han håper at politiet går ut med flere opplysninger om hva de bygger sin mistanke på.

Fra tidligere er det kjent at et DNA-spor står sentralt i mistankegrunnlaget mot mannen, men politiet har gått ut med få detaljer ut over det.

– Jeg tenker at der vi har kommet nå, med alle de spekulasjonene og ryktene som går i mediene, og det jeg betegner som et karakterdrap på min klient, så ønsker jeg at politiet går ut med flere opplysninger i forhold til det mistankegrunnlaget de har, slik at allmennheten kan få flere opplysninger, sier Stian Kristensen til TV 2.

Soma bekrefter til NTB at han har snakket med Kristensen om kommunikasjon i mediene.

– Vi ønsker å ivareta åpenhetsprinsippet, men vi vil aldri fullt kunne oppfylle behovet mediene har for å få svar. Vi får mange konkrete spørsmål om detaljer som jeg ikke kan gå inn på av hensyn til etterforskningen, sier Soma.

Avbrøt avhøret

Den 50 år gamle mannen var tirsdag i et langt avhør med politiet på politihuset i Stavanger.

– Vi berørte flere temaer, men vi ble ikke helt ferdige uten at det ligger ingen dramatikk i det. Vi fant et egnet tidspunkt for å avslutte, og er enige om å fortsette avhøret på et senere tidspunkt, sier Soma.

Avhøret vil trolig gjenopptas i neste uke.

Forsvarer Kristensen sa tirsdag til VG at mannen blant annet ble stilt spørsmål rundt bevegelsene sine.

Soma vil ikke gå inn på hvilke temaer som ble tatt opp under avhøret eller hvilke spørsmål politiet stilte.

– Han samtykket til å la seg avhøre og samarbeider i den forstand at han svarer på spørsmålene han blir stilt, sier han.