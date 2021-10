Fransk rapport: 330.000 barn seksuelt misbrukt i landets katolske kirke

Rapporten tar for seg perioden 1950 til 2020, og den fastslår at rundt 3.000 overgripere virket i kirken. To tredeler av dem var prester.

Den uavhengige kommisjonens leder Jean-Marc Sauvé sier at tallet på ofre er et anslag basert på vitenskapelige metoder. Rundt 80 prosent av ofrene er gutter.

Dokumentet er på 2.500 sider, og den uavhengige kommisjonen har i to og et halvt år gjort en grundig gransking av arkiver i kirken, politiet og rettsapparatet, samt intervjuet vitner.

– Konsekvensene er svært alvorlige. Rundt 60 prosent av mennene og kvinnene som ble misbrukt, har fått store problemer i sitt følelsesliv og seksuelle liv, sier Sauvé.

Kommisjonen ble oppnevnt av den franske bispekonferansen i 2018 som svar på skandalene som har rystet den katolske kirken i Frankrike og mange andre land, og etter at pave Frans påla alle i kirken å melde fra om overgrep til sine overordnede.