Ifølge politiet har flere vitner meldt seg etter at et fly med tre personer om bord styrtet i Larvik tirsdag.

– De har gjort observasjoner som er av interesse for politiet, sier politistasjonssjef Tor Eriksen ved Larvik politistasjon til Østlands-Posten.

Det var tirsdag klokken 9.21 at politiet fikk melding fra et vitne som fortalte at et fly var i spinn ned mot bakken. Senere samme dag ble det bekreftet at to studenter og en instruktør fra Pilot Flight Academy omkom i styrten.

Statens havarikommisjon sier til NRK at flyvraket onsdag vil bli fraktet ut med helikopter av skogen der det styrtet.

– I løpet av dagen vil vi dokumentere vraket enda grundigere enn det vi gjorde i går. Så tar vi med oss vraket tilbake til Havarikommisjonen, sier direktør for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjonen, Kåre Halvorsen.

Halvorsen sier det trolig er vanskelig å finne svar på hva som har skjedd på ulykkesstedet. Flyet har heller ingen svart boks, men det er enheter i flyet som registrerer data.

– Det har vært et veldig kraftig sammenstøt med terrenget, og det har vært brann etterpå. Gitt sånn som ulykkesstedet ser ut, så har vi vel ikke så veldig store forhåpninger om å finne noe der, sier Halvorsen.

Han legger til at en viktig del av informasjonsinnhentingen til Havarikommisjonen vil bestå i å snakke med vitner og dem som har hatt noe med flygningen å gjøre.