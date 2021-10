Vis fakta ↓ Tidslinje for kveldens hendelser

18.13: Politiet får varsel om hendelsen i butikken

18.28: Sørøst politidistrikt opplyser dette:

«Det pågår aksjon i Kongsberg sentrum ifbm person observert med pil og bue. Har skutt etter person med dette. Publikum bes om å holde seg innendørs. Politiet har ikke kontroll på personen».

19.24: Sørøst politidistrikt opplyser dette:

«Det er pågrepet en gjerningsperson. Det er en alvorlig hendelse. Politiet kommer tilbake med mer informasjon».

19.54: VG melder at PST er orientert om situasjonen.

Ca 20.30: Politiet bekrefter at flere er skadet og flere er døde.

De opplyser også på en pressebriefing at Drammen sykehus og Ullevål sykehus er satt i beredskap.

Kongsberg kommune har opprettet krisestab for å bistå dem som måtte ha behov.

20.43: Justisdepartementet tvitrer:

«Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er informert om situasjonen på Kongsberg og følger den tett».

21.37: Politiet har besluttet midlertidig bevæpning etter den alvorlige hendelsen på Kongsberg

22.00: Politiet bekrefter at flere personer er drept i hendelsen, men vil foreløpig ikke si noe om antall drepte. – Vi mener det er en person som har utført disse handlingene alene. Det er naturlig å vurdere om det er en terrorhandling. Vedkommende er ikke avhørt, sier Øyvind Aas, leder i driftsenheten i Buskerud-politiet i en pressebriefing klokken 22.

22.45: Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland møter pressen.

– Meldingene som kommer fra Kongsberg i kveld, er grufulle. Hendelsene ryster oss, sier Solberg.

Hun har forståelse for at mange er redde etter hendelsen.

– Det er viktig å understreke at politiet mener de har kontroll på situasjonen. Den avtroppende regjeringen har også orientert påtroppende statsminister, Jonas Gahr Støre.

23.04: Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre har kommentert saken. – Det vi har fått høre fra Kongsberg i kveld, vitner om at en grusom og brutal handling er begått, uttaler Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

23.18: Fem personer er drept og to skadet. En av de skadede er en politibetjent som var i Coop Extra-butikken på sin fritid, opplyser Øyvind Aas, leder i driftsenheten i Buskerud-politiet under en pressebriefing.

Torsdag

01.54: Politiet går ut med informasjon om den pågrepne. Den siktede er en 37 år gammel mann, som er dansk statsborger og bosatt i Kongsberg, opplyser politiet, som går ut med informasjonen «fordi det verserer mange rykter i sosiale medier om mulige gjerningspersoner som ikke kan knyttes til de alvorlige handlingene»

08.03: Den siktede for Kongsberg-drapene erkjenner forholdene, opplyser politiet til TV 2.08.17: Politiet bekrefter at den siktede for drapene på Kongsberg brukte også andre våpen i tillegg til pil og bue. Hva slags våpen det er snakk om, ønsker ikke politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen å si noe om, av hensyn til etterforskningen.

(NTB)