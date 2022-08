Politiet er ferdig med etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs – seks år etter at den ble gjenåpnet. Nå skal påtalemyndigheten vurdere tiltalespørsmålet.

Det er gått hele seks år siden cold case-gruppa til Kripos anbefalte gjenåpning av drapsgåten fra 1995. Først i fjor høst ble en ny mann siktet i saken. Den 51 år gamle mannen har tidligere vært avhørt som vitne drapssaken og har hele veien nektet straffskyld. Nå risikerer han å ende på tiltalebenken.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden 1. september i fjor. Straffesaken er allerede berammet i Haugaland tingrett.

–Nå skal vi gå igjennom bevisene i saken, gjør våre vurderinger og klargjøre saken for oversending til Riksadvokaten. Det er for tidlig å si noe om når vi sender vår innstilling, men målet er at dette skal skje i god tid før den forhåndsberammede rettssaken, sier konstituert statsadvokat Thale Thomseth til NTB.

Statsadvokaten kommer enten til å anbefale at det blir tatt ut tiltale, at saken henlegges eller at den blir sendt tilbake til politiet med krav om nye etterforskningskritt. Thomseth vil ikke opplyse om hva politiet har innstilt på overfor henne.

Saken er forhåndsberammet til 31. oktober i år, alternativt 14. november. Oppstartsdatoen er avhengig av resultatet av påtaleavgjørelsen og når avgjørelsen faller.

Omfattende og komplisert

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble hennes da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine, for deretter å bli frikjent i lagmannsretten.

I januar 2016 ble saken den første som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet har mottatt over 2.200 tips etter at etterforskningen ble gjenåpnet rett over nyttår i 2017. Etterforskerne har avhørt rundt 300 vitner, hvorav flere er nye i saken, og det er gjort en lang rekke nye analyser og undersøkelser av biologisk materiale fra klærne til Birgitte Tengs etter at hun ble drept.

Høsten 2017 ble tidligere utestet biologisk materiale og retesting av tidligere DNA-prøver sendt til GMI i Innsbruck i Østerrike. Nye DNA-analyser ble gjennomført så sent som i fjor.

– Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid. Politiet har vært så åpne vi kan underveis i etterforskningen, men har også vært tydelige på at hensynet til etterforskningen har vært svært viktig. Nettopp derfor ønsker vi ikke å kommentere detaljer rundt DNA-arbeidet før i en eventuell rettssak, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Det er også blitt gjort omfattende bruk av skjulte etterforskningsmetoder, som avlytting og overvåking, ifølge Stavanger Aftenblad.

DNA-match

Det er gjort nye funn i det biologiske materialet som knytter den siktede 51-åringen til Tengs. DNA-funn i en blodflekk på Tengs' strømpebukse matcher siktedes. I en fengslingskjennelse fra Sør-Rogaland tingrett går det fram at funnet samsvarer med den mannlige kjønnsmarkøren fra den siktede.

– Dette betyr at YDNA-profilen kan komme fra ham eller fra en annen person som ved et tilfelle skulle ha samme YDNA som ham, gjengir retten.

YDNA er arvematerialet i Y-kromosomet, som er spesifikt for mannskjønnet. En Y-kromosomanalyse vil ikke kunne identifisere et enkelt individ med sikkerhet, men man kan finne en mannlig slektslinje. Ifølge Stavanger Aftenblad dreier det i denne saken om et svært sjeldent, mutert Y-kromosom.

– Han har ingen forklaring på det, men det er tre mulige forklaringer. Det kan ha skjedd før, etter og under handlingen. Dermed blir det et spørsmål om eventuelle smitteveier, og det er det vi jobber med å se på, sa mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til TV 2 da DNA-nyheten kom for en dag i våres.

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs er også siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000.