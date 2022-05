Komiker og artist Kristian Valen er tiltalt og må møte i retten etter at politiet fant våpen i hjemmet hans. Han sier tiltalen har mange faktafeil.

Valen er tiltalt for våpenfunn som ble gjort i februar 2020. VG skriver at politiet fant et halvautomatisk gevær, som ifølge tiltalen ikke var registrert. Politiet krever i tillegg inndragelse av minst 34 våpen.

– Han erkjenner ingen av forholdene i tiltalen. Bakgrunnen for dette vil bli belyst nærmere under hovedforhandlingen, sier Valens forsvarer Ida Andenæs til avisa.

Valen skriver selv i en uttalelse at det er mange faktafeil i tiltalen, men at det dessverre ender med en rettssak.

Saken skal opp for Oslo tingrett 16. og 17. august.