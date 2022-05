Finland bør bli et fullverdig medlem av Nato, mener landets president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin.

– Medlemskap i Nato vil styrke Finlands sikkerhet, slår de fast i en felles uttalelse torsdag.

De mener også at Finland vil styrke forsvarsalliansen. Og de håper at prosessen fram mot medlemskap vil gå raskt.

– Finland må uten noen forsinkelser søke om medlemskap i Nato, understreker Niinistö og Marin.

Nasjonalforsamlingen

Det er Niinistö, sammen med utenriks- og sikkerhetspolitikkomiteen i den finske nasjonalforsamlingen, som formelt skal ta stilling til om Finland skal bli Nato-medlem.

Dette vil skje søndag, skriver TT og nyhetsbyrået AFP. Regjeringen vil så legge fram et forslag om Nato-søknad i nasjonalforsamlingen, som trolig vil behandle saken raskt. Når de folkevalgte har fattet et vedtak og gått inn for medlemskap, kan Finland sende sin søknad til Nato.

Forsvarskomiteen i nasjonalforsamlingen har allerede slått fast at de mener Nato-medlemskap er det beste alternativet for Finlands sikkerhet.

Ukraina-krigen

Inntil nå har Finland, i likhet med Sverige, vært alliansefrie. Men i begge landene skjøt Nato-debatten fart da Russland invaderte Ukraina.

Også svenske myndigheter har varslet at de vil komme med en beslutning om Nato-medlemskap innen kort tid.

Forsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) mener kunngjøringen fra Niinistö og Marin var som ventet.

– Dette er veldig positivt for nordisk sikkerhet og norsk sikkerhet. Også gir det jo masse mulighet, hvis Sverige også blir med, for et mye tettere forsvarssamarbeid i Norden, sier han til NTB.

– Sverige blir trolig med

Friis tror også at det nå er mer sannsynlig at også Sverige vil velge å bli medlem i Nato.

– Jeg er ganske overbevist om at Sverige blir med. Det er vanskeligere å si nei, sier Friis.

Han viser til meningsmålinger i Sverige der flere sier ja til Nato-medlemskap dersom også Finland blir med.

Avisa Expressen siterer torsdag ikke navngitte kilder som sier den svenske regjeringen vil ta sin beslutning mandag.

Avtaler med Storbritannia

Siden Finland og Sverige per i dag ikke er Nato-medlemmer, har de ikke rett til militær støtte fra alliansen om de skulle bli angrepet.

Onsdag var imidlertid Storbritannias statsminister Boris Johnson på besøk i begge landene. Han undertegnet nye forsvarsavtaler med både Finland og Sverige.

Avtalene sikrer landene britisk militær støtte dersom de skulle bli angrepet.

På en pressekonferanse sammen med Johnson fikk Sauli Niinistö spørsmål om hvorvidt et finsk Nato-medlemskap kan provosere Russland. Han slo fast at den russiske invasjonen av Ukraina endret alt.

– De er villige til å angripe et naboland. Mitt svar er derfor at de har seg selv å takke for det som nå skjer. Se deg selv i speilet, sa Niinistö, med adresse til Russlands president Vladimir Putin.