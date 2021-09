Hundretusener deltok i klimaprotester i Tyskland

Den svenske aktivisten talte til en stor menneskemengde foran Riksdagsbygningen i Berlin, to dager før det tyske valget.

– Det er tydeligere enn noen gang at det ikke finnes noe politiske parti som er i nærheten av å gjøre nok, sa Thunberg (18).

– Du må stemme, men husk at det ikke er nok. Vi må fortsette å gå i gatene.

Over hundre tusen mennesker var til stede, ifølge The Guardian. Lignende demonstrasjoner ble holdt i over 470 andre tyske byer.

Nesten hundre land

Også en rekke andre steder i verden var det fredag klimademonstrasjoner. Det ble holdt over 1.800 protester i nesten hundre land, ifølge arrangørene.

Antall deltakere varierte, og blant annet i India var det mindre grupper av ungdommer som møtte opp.

Hovedfokuset for aktivistene var denne gangen Tyskland, der miljøvernere beskriver det kommende valget som det viktigste på et århundre.

– Vi har vannkatastrofer, brannkatastrofer, verden brenner. Dette er aller siste advarsel, sa Christiane Koetter-Lietz (69), som deltok i demonstrasjonen i Berlin sammen med barn og barnebarn.

Annalena Baerbock, som leder partiet De grønne, deltok i en demonstrasjon i Köln. Hun hevder i et intervju med Die Welt at Tyskland bare kan få en «klimaregjering» hvis hennes parti får stor oppslutning.

Lagt på is

Demonstrasjonene fredag beskrives som en ny global klimastreik av bevegelsen Fridays for Future.

Under en tilsvarende internasjonal protest i 2019 ble det anslått at flere millioner mennesker deltok. Da pandemien rammet verden, måtte imidlertid Thunberg og ungdomsbevegelsen legge de fysiske demonstrasjonene på is.

I mange fattige land der få mennesker er vaksinert, er det fortsatt ikke mulig å gjennomføre store arrangementer. Men i Europa er vaksineringen kommet langt nok til at aktivistene igjen kan marsjere i gatene.

Før valget i Tyskland har alle de store partiene understreket viktigheten av å bekjempe klimaendringene. Sosialdemokratenes leder Olaf Scholz takket fredag aktivistene på Twitter.

Demonstrantene i Berlin krevde imidlertid at partiene må gjøre langt mer for å få ned utslippene av klimagasser.