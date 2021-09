Monica Lewinsky lager HBO-serie om skam

Sammen med den tidligere «Catfish»-programlederen Max Joseph er hun klar for HBO-serien «15 Minutes of Shame», skriver AVclub.

I serien kommer de til å treffer personer som på ulike måter har blitt utsatt for folks sinne, skuffelse eller avsky. De skal også forsøke å finne ut hvilke personer som virkelig har hatt den verste skammen å hanskes med – i full offentlighet.

Monica Lewinsky ble selv kjent gjennom en aldri så liten skandale, da det ble oppdaget at hun og den daværende presidenten Bill Clinton hadde hatt en seksuell relasjon. I 2015, da hun besøkte Ted Talk, refererte hun til seg selv som «pasient null når det kommer til å tape sitt rykte på et globalt nivå – på et øyeblikk".

«15 minutes of shame» har premiere 7. oktober på HBO.