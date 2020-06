Rekordhøyt antall nye smittede i verden

Over 183.000 nye koronatilfeller er registrert av WHO i løpet av ett døgn – den største økningen så langt i pandemien. Økningen går raskest i USA og Brasil.

Amerikanere med munnbind venter på å få komme inn på et kasino i Altoona i delstaten Iowa. Selv om koronaviruset fortsatt sprer seg raskt i USA og Brasil, har begge landene lettet på smitteverntiltak – i likhet med mange andre land rundt om i verden. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Det kraftige hoppet i antall registrerte smittede skjedde i løpet av 24 timer fram til søndag. Årsaker til rekorden kan både være at flere mennesker testes, og at viruset sprer seg raskt i deler av verden.

Ifølge WHO hadde Brasil flest nye tilfeller med 54.771, etterfulgt av USA med 36.617 og India med over 15.400.

Samlet sett er over 9 millioner smittetilfeller registrert i verden så langt i pandemien. Antall dødsfall har passert 470.000.

Store mørketall

Siden det ikke er mulig å teste alle mennesker i verden med luftveisinfeksjoner, kan de reelle tallene være langt høyere. I tillegg kan det være mange smittede omtrent uten symptomer.

USAs president Donald Trump sa på sitt folkemøte i helgen at jo flere mennesker som testes, jo flere smittede finner man. Han hevdet at han derfor ønsker å teste færre – men en kilde i Det hvite hus sa etterpå at dette var en spøk.

I USA har antall registrerte smittede passert 2,3 millioner. Dette er over dobbelt så mange som i Brasil, som er nest hardest rammet.

Urfolk utsatt

Også antall registrerte koronarelaterte dødsfall er høyere i USA og Brasil enn noen andre land. Over 122.000 smittede amerikanere har dødd.

I Brasil er det registrert over 50.600 dødsfall. Antallet steg med 641 fra lørdag til søndag, ifølge det brasilianske helsedepartementet.

Urfolksgrupper i Brasil er svært utsatt etter hvert som smitten sprer seg. En av grunnene er at de i mange tilfeller har mindre resistens mot smittsomme sykdommer.

Brasils sterkt høyreorienterte president Jair Bolsonaro har imidlertid gjentatte ganger forsøkt å tone ned koronatrusselen. Han har sammenlignet covid-19 med en liten influensa og advart mot de økonomiske konsekvensene av å «stenge ned» samfunnet.