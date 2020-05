Norge vil ikke prøve å kuppe koronavaksine

Norge gjør ingen forsøk på å sikre seg forhåndskontrakter eller kjøpe selskaper som utvikler koronavaksiner. I stedet vil regjeringen være solidariske.

Publisert: Nå nettopp







1 av 2 Heiko Junge/NTB Scanpix

NTB-Marius Helge Larsen

– Det andre land gjør, er å forsøke å kjøpe selskaper som driver denne vaksineutviklingen. Der er ikke Norge, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun understreker at det nå er et stort antall selskaper som prøver å utvikle en vaksine mot virussykdommen, og at det er umulig å vite hvem som vil lykkes.

– I det øyeblikket det blir masseproduksjon og et marked, så vil Norge forsøke å kjøpe vaksinen. Men i dag vet vi ikke hvilken vaksine som blir godkjent, sier Solberg.

Mandag skal statsministeren være med å lede en koronakonferanse for å samle inn penger til kampen mot viruset. Hun mener slike internasjonale initiativer, er veien å gå.

Internasjonal allianse

Etter at koronakrisen brøt ut, har Norge bevilget tre milliarder kroner til den globale vaksinealliansen Cepi, som har hovedkontor i Norge. Organisasjonen er så langt involvert i ni forskjellige prosjekter for å utvikle en vaksine og håper den kan være klar allerede i desember.

– Det vi gjør nå, er å forsøke å bygge en allianse, sånn at det blir en distribusjon av dette. I stedet for at det blir sånn at noen skal beslaglegge den vaksinen som er. Derfor er det viktig å produsere vaksinen i flere land sånn at ikke ett land sitter med kontrollen, sier Solberg.

Hun konstaterer at det finnes mekanismer som gjør at andre land kan snappe opp vaksinen før oss.

– Alle land har jo ulike typer beredskapslovgivning som kan brukes, sier hun.

Statsministeren mener at det globale samarbeidet er svært viktig for å sikre at også fattige land får tilgang til vaksinen.

– Vi må både ha et samarbeid om utviklingen, men vi må også ha et samarbeid om innkjøp og salg, sier hun, og viser til det globale vaksinefondet (Gavi), som jobber med utlevering og sikring av vaksiner til fattige land.

Høie: Solidarisk tilgang

Helseminister Bent Høie (H) mener at det internasjonale samarbeidet vil sikre en solidarisk bruk av vaksinen når den blir ferdig utviklet.

– Vi har beredskapsavtaler på vaksiner som er ferdig utviklet. Men vi vet ikke hvilket selskap som eventuelt først lykkes med vaksinen. Det vi gjør, er å bidra økonomisk til utvikling av vaksinene. Og så vil vi regne med at vi bidrar gjennom et system som også sikrer oss solidarisk tilgang til vaksinen, sier han.

Helseministeren er åpen om at Norge kan havne bak i køen dersom andre land kupper vaksinen.

– Hvis vaksinen utvikles av selskaper og i land som ikke er interessert i å tenke solidarisk i en sånn situasjon, så vil det ramme Norge også, sier han.