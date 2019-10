Skogbrannkrise erklært i California, vind gjør alt verre

Det melder brannvesenet i California i en oppdatering søndag kveld.

Skogbrannen i vinregionen Sonoma nord i California, omtalt som Kinkade-brannen, ble tidligere opplyst å dekke et område på 120 kvadratkilometer, der 10 prosent var under kontroll, men søndag kveld er den nesten dobbelt så stor: 220 kvadratkilometer med kontrollen nede på 5 prosent.

94 bygg er så langt registrert totalødelagt og 17 bygg skadd. 79.575 bygninger er fremdeles i fare.

– To brannfolk har fått brannskader i dag, blir det opplyst på en pressekonferanse.

For øyeblikket er det utstedt rødt brannfarevarsel for 43 av Californias 58 fylker.

Samtidig er antall branner hist og her til sammen under snittet for oktober, ifølge brannsjef Mike Bradley for region nord i California. Han sier mye av det skyldes utplassering av utstyr på forhånd, slik at mannskapene har klart å få de fleste brannen under kontroll ganske kjapt.

Sterk vind

Guvernør Gavin Newsom uttalte tidligere søndag at myndighetene setter inn alle tilgjengelige ressurser i kampen mot flammene på de få, store brannene, men at det er svært vanskelige forhold.

Dette skyldes i stor grad værforhold, med kraftige vindkast. De er ventet å fortsette fram til mandag og da være rundt 18–22 meter per sekund.

Rundt 180.000 personer har fått ordre om å evakuere hjemmene sine. Dette er den største evakueringen som sheriffkontoret i distriktet kan huske.

For å unngå at gnister fra kraftlinjer skal feies av sted i den kraftige vinden og sette fyr på knusktørt materiale, har strømleverandøren Pacific Gas & Electric kuttet strømforsyningen til 965.000 kunder. Ytterligere 100.000 har mistet strømmen fordi linjer er blåst ned eller på andre måter er satt ut av funksjon.

Til sammen er 2,7 millioner innbyggere i California nå uten strøm.

Totalskadd

Det er ventet at de skal få strømmen tilbake mandag, men nye planlagte kutt er varslet allerede tirsdag og onsdag på grunn av nye værvarsel om lignende vindforhold med risiko for økt brannfare om strømmen står på.

I området San Francisco Bay har to gressbranner stanset trafikken i perioder søndag, mens flammene kom farlig nærme bebyggelse i Vallejo. Sør i delstaten har en skogbrann totalødelagt 29 bygg og forårsaket skader på ytterligere 42 i Santa Clarita nær Los Angeles. Av disse var henholdsvis 24 og 36 boliger. Denne brannen oppgis søndag å være 70 prosent under kontroll, og evakueringsordren er opphevet.