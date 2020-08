Trumps rådgiver Kellyanne Conway slutter

Kellyanne Conway slutter som Donald Trumps politiske rådgiver av hensyn til familien. Nyheten kommer etter at barna hennes har kritisert henne offentlig.

Kellyanne Conway slutter som president Donald Trumps politiske rådgiver av hensyn til familien, ifølge The Washington Post. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

NTB

Conway har vært en av president Trumps lengstsittende og nærmeste rådgivere. Hun ledet også Trumps valgkamp i 2016, som sikret ham presidentembetet, og skulle etter planen tale ved Republikanernes landsmøte denne uka.

– Dette er mitt valg, helt og holdent. Med tiden vil jeg kunngjøre mine fremtidige planer, skriver Conway i en uttalelse gjengitt av The Washington Post.

Hun sier hun gir seg for å bruke mer tid sammen med familien, og sier at det fra nå av blir «mindre drama og mer mamma». Hun kobler avgangen til at barna skal begynne skoleåret hjemme, og at dette vil kreve ekstra oppmerksomhet fra foreldrene.

Conways ektemann George T. Conway III, en konservativ advokat og uttalt kritiker av Trump, trapper samtidig ned arbeidet for Lincoln Project. Organisasjonen består av republikanere som jobber for å bekjempe Trump i presidentvalget i november.

Nyheten kommer dagen etter at parets 15 år gamle datter Claudia tvitret om at hun var «ute av seg» over at moren skulle tale ved Republikanernes landsmøte. Claudia Conway uttalte også at hun skulle søke om å bli myndig etter «flere år med traumer og mishandling.»

Kellyanne Conway ble rikskjendis kun noen dager etter at Donald Trump ble innsatt som president. Hun var da den første som brukte begrepet «alternative fakta» mens hun forsvarte den feilaktige påstanden om at Trumps innsettelse skjedde for et større publikum enn under Barack Obamas innsettelse.