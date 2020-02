Enighet mellom Frp og regjeringen om kompensasjon til pelsdyrbøndene

Frp bekrefter at partiet er blitt enig med regjeringen om kompensasjon til pelsdyrbøndene.

Foto: Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

NTB

Detaljene skal presenteres på en pressekonferanse klokka 9.30.

Partene er blitt enige om å droppe erstatning basert på bokført verdi eller antall avlstisper. I stedet blir kompensasjonen basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg, heter det i avtalen som tirsdag morgen kom på plass mellom Frp og Høyre, KrF og Venstre.

Det skal utformes et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger.

De fire partiene er enige om å definere saken som et «ekspropriasjonsartet inngrep». Ekspropriasjon betyr at staten fratar noen deres eiendom med tvang, og at de derfor får en økonomisk kompensasjon for det.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.

