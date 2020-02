FHI: Tre nye nordmenn smittet av det nye korona­viruset

Ytterligere tre personer i Norge har fått påvist det nye koronaviruset. Ingen av dem er alvorlig syke.

Folkehelseinstituttet opplyser at ytterligere tre nordmenn er smittet av det nye koronaviruset. Her fra pressekonferansen onsdag med områdedirektør Geir Bukholm (t.v.) og avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

To av personene har tilknytning til utbruddet i Italia og er bosatt i Oslo. Den tredje personen er bosatt i Bærum og har tilknytning til utbruddet i Iran, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Alle tre er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste.

– Det er ikke uventet at vi nå ser nye tilfeller av covid-19, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Han understreker at det er viktig å påpeke at dette fortsatt er enkelttilfeller knyttet til smitte i utlandet, og at vi ikke har en pågående smittespredning i Norge.

Det pågår en kartlegging av hvem de smittede har vært i kontakt med. Disse bil bli fulgt opp individuelt av lokalt helsevesen i henhold til gjeldende rutiner, opplyser FHI.

Til sammen har fem nordmenn nå fått påvist smitte. Onsdag kveld kom nyheten om at en kvinne i Tromsø har testet positivt på det nye koronaviruset. Hun er nå i hjemmekarantene. Onsdag ble det også kjent at en nordmann bosatt i Firenze i Italia har fått påvist viruset, og vedkommende er innlagt på sykehus med milde symptomer.