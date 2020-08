Passasjertog har sporet av ved Stonehaven i Skottland

Et passasjertog har sporet av nær Stonehaven i Skottland, og store redningsmannskaper er på stedet.

NTB

Ambulanser, ambulansehelikoptre og brannmannskaper er på vei og det stiger ifølge britiske medier som Sky News og Daily Mail røyk opp fra ulykkesstedet.

Ifølge den skotske avisa The Press and Journal skal det dreie seg om et passasjertog.

En talskvinne for politiet opplyser imidlertid at det ikke er meldt om omkomne etter avsporingen.

– Vi er ikke gjort kjent med at noen har omkommet i togavsporingen nær Stonehaven, sier talskvinnen.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon betegner imidlertid avsporingen som «en ekstremt alvorlig endelse», og rundt 30 ambulanser skal nå være på plass ved ulykkesstedet, som ligger rundt 25 kilometer sør for Aberdeen.