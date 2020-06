Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 16. juni.

Kraftig boligbrann slukket på Nordstrand

En enebolig på Nordstrand i Oslo sto mandag kveld i full fyr. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men den ble slukket natt til tirsdag.

Meldingen om boligbrannen i Nordstrandveien kom klokken 22.22 mandag. Ni brannbiler ble sendt for å delta i slukkearbeidet, og litt over klokken 2 meldte 110-sentralen at brannen er slukket, og at de startet etterslukking.

Over 8 millioner koronasmittede i verden

Over 8 millioner mennesker har fått påvist smitte av koronaviruset siden utbruddet startet i desember.

Både målingene på det uavhengige nettstedet Worldometer og oversikten fra det amerikanske Johns Hopkins -universitetet viste natt til tirsdag at flere enn 8 millioner mennesker verden over var blitt registrert smittet av koronaviruset. Halvparten av de smittede er påvist i Europa og USA. I alt 435.176 personer er døde som følge av virussmitte. I Europa er det blant 2.417.902 smittede påvist 188.085 døde mens det i USA er registrert 2.110.182 smittetilfeller og 116.081 døde.

En av fem tror koronaviruset er menneskeskapt

22 prosent av befolkningen tror at koronaviruset er skapt på et laboratorium, viser en ny norsk meningsmåling. 59 prosent tror koronaviruset er oppstått naturlig, mens 20 prosent svarer vet ikke.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt ca. 2.000 nordmenn om de tror at koronaviruset har oppstått naturlig, eller om de tror det er skapt av mennesker på et laboratorium.

Trump varsler egen lov for å forbedre politiet

President Donald Trump varsler at han tirsdag vil signere en presidentordre som blant annet vil gi politiet bedre opplæring.

En talsmann for presidenten sa at ordren vil gå ut på å motivere politiet til å gi tjenestemennene bedre opplæring. Det vil også gå ut på å etablere en nasjonal database som skal hindre tjenestemenn som har fått reaksjoner på dårlig oppførsel, fra å søke nye jobber i andre distrikter.

Børsen i Japan opp fra start

Etter kraftig fall mandag, startet børsen i Tokyo med markant oppgang på over 3 prosent fra start tirsdag.

Preget av medvinden fra Wall Street mandag åpnet Nikkei-indeksen i Japan med en oppgang på 3.03 prosent, til 22.182,77 poeng da handelen startet tirsdag. Også den bredere sammensatte Topix-indeksen fulgte oppgangen og gikk fram med 2,48 prosent, til 1.568,78 poeng i løpet av formiddagen.