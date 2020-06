Levninger etter savnet polsk kvinne funnet

Det var levninger etter Maja Justyna Herner (25) fra Polen som ble funnet i fjellterrenget ovenfor Ørsta 5. juni. Hun har vært savnet siden november 2018.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Maja Herner forsvant sporløst fra Ørsta i november 2018. Nå er hun funnet. Foto: Privat / Politiet / NTB scanpix

NTB

Møre og Romsdal politidistrikt fikk tirsdag opplyst fra Oslo universitetssykehus at DNA-analysen stadfester sikker identitet. Pårørende og den polske ambassaden er varslet.

Nå skal mannskap opp i området igjen på onsdag, opplyser stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt.

Da skal det gjennomføres søk i et område med steinur og i et område som tidligere lå under snøen under fjellpartiet Nivane.

Herner meldt savnet onsdag 21. november 2018. .

Fant sko og beinrester

Det var fredag 5. juni at en mann meldte fra om funn av en sko av samme modell som den 25-åringen hadde på seg, og funn av noen beinrester fra en fot tett ved. Funnet ble gjort oppe under fjellpartiet Nivane ovenfor Ørsta sentrum.

Det ble tidlig fastslått at funnstedet ikke kunne være selve ulykkesstedet. Politiet har derfor fortsatt søkene, men uten at det er gjort flere funn.

Sætre forklarer at det også er noen punkt som det skal søkes i senere, og da i hovedsak ved Nivane. Snøsmeltingen er med på å styre tempoet på framdriften for disse punktsøkene.

Åpent hvor hun har vært

Det står fremdeles åpent hvor Herner har vært i fjellet. Siste sikre observasjon av henne var i Skålavegen i Ørsta sentrum 21. november 2018.

Mobilen hennes har vært plassert svært høyt oppe i terrenget, høyere enn Vallahornet på 830 meter over havet.

Fjellpartiene rundt selve Nivane og vestover har vært en del av det omfattende leteområdet helt fra start. Men opplysningene som politiet hadde gjorde at de primære finsøkene så langt har vært lenger østover i retning Saudehornet.

Det har vært lett i hele fjellområdet siden kvelden 21. november for to år siden da 25-åringen forsvant.