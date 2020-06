Kvinne ble tatt som gissel i væpnet ran i Kragerø

Politiet fikk melding om et væpnet ran i Kragerø søndag kveld. En kvinne ble tatt med som gissel i et kjøretøy. To menn er pågrepet, og kvinnen er uskadd.

NTB

Sørøst politidistrikt fikk melding om hendelsen i 18.15-tiden søndag kveld.

– Politiet fikk melding om væpnet ran av person på en adresse. To gjerningsmenn tok et kvinnelig gissel med seg i kjøretøy. Bilen er stanset i tilknytning til E18 nord for Kragerø, opplyser politiet på Twitter ved 19.30-tiden.

To menn er pågrepet, og kvinnen kom uskadd fra hendelsen. Ingen andre personer er skadd, ifølge politiet.

– Det er muligens kastet våpen og/eller andre gjenstander ut fra kjøretøyet på E18 nordover i forbindelse med hendelsen. Politiet undersøker dette nå og ønsker tips, skriver politiet videre.