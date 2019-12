Øya var nordmenns favorittreisested, nå stenger hotellene

Situasjonen for mange av hotellene i Palma er dramatisk – og unik:

Aldri før har hotellene gått til en så massiv stenging i vintermånedene som i år, ifølge nettavisen flysmart24.no

Nettstedet skriver at det er bortimot null etterspørsel i markedet. Og aldri før har hotellene gått til en så massiv stenging i vintermånedene som i år. I stedet for å holde åpent og håpe på at det skal dukke opp gjester, har hvert tredje sentrumshotell rett og slett låst døren og sendt alle ansatte på ferie.

At noen hoteller stenger om vinteren, har vært normalt. Det er det raskt økende omfanget som får alarmklokkene til å ringe.

Før var det ikke uvanlig å stenge en måneds tid i den stilleste tiden Nå er normalen to-tre måneder. Blir det verre neste år vil hotellene i praksis holde lukket en tredjedel av året.

– Dette ville vært en utenkelig situasjon for noen år siden, sier presidenten for hotellene i Palma og Cala Mayor, Javier Vich, til avisen Ultima Hora.

Han bekrefter at mange selskaper for første gang har valgt å stenge sine hoteller i flere måneder:

– Det har aldri vært en så vanskelig situasjon i månedene januar og februar før. Det er en generell nedgang i turismen, som også er rammet hardt av Thomas Cook-konkursen.

Vich sier videre at det er blitt etablert for mange nye hoteller i byen.

Hotellorganisasjonen på øya har heller ikke mye positivt å melde om turistinteressen for øya. Han varsler omfattende hotell-lukking også neste år, i månedene november til februar.

Overturisme

Ellen Wolff Andresen er markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser. Hun mener det er for tidlig å si hvordan det norske markedet vil etterspørre Mallorca til våren og sommeren. Hun sier til flysmart24.no at Mallorca har vært på en nedadgående trend i noen år nå. Årsaken er blant annet høyt prisnivå, og at innbyggerne protesterer mot alle turistene.

I kommentarfeltet til avisen Ultima Hora, er det mange som engasjerer seg. Noen skriver at den omfattende stengningen er godt nytt for alle krefter som motarbeider turismen på øya:

– Nå har antiturist-aktivistene fått det som de vil, er blant kommentarene.

Turister på Mallorca har de senere årene blitt utsatt for dramatiske protestaksjoner fra krefter som vil stoppe masseturismen til øya .Med budskapet om at «turismen dreper Mallorca» har spesielt organisasjonen Arran slått til på flyplasser, mot hoteller eller på restauranter der intetanende turister har oppholdt seg.

Nå har, ifølge flysmart24.no påtalemyndigheten i Spania reagert knallhardt mot aksjonene. Aksjonene kan nå føre til at de som identifiseres som deltakere risikerer fengsel i opptil fire år.

Overturisme er et fenomen som brer seg til mange populære turisteder, også Norge.