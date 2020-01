Iran slår ny spiker i kista for atomavtalen

I en erklæring fra iranske myndigheter ble det søndag kveld gjort klart at landet fra nå av vil la seg binde av atomavtalens begrensninger på antall sentrifuger for anriking av uran og av grensene avtalen setter for anrikingsgraden som tillates.

I tillegg vil Iran se bort ifra avtalens regelverk for kjernefysisk forskning og utvikling.

– Meldingene om at Iran skal ha besluttet ikke lenger å etterleve forpliktelser i henhold til atomavtalen fra 2015, er dypt bekymringsfulle, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Atomavtalen er viktig for regional stabilitet og vår egen sikkerhet, fastholder hun.

USA trakk seg

Avtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, EU, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Den trådte i kraft i 2016, men Iran har den siste tiden gått bort fra flere deler av den etter at USA trakk seg i mai 2018 og gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran.

Søndagens beslutning om å skrote enda mer av avtalen, var ventet, men kan samtidig ha blitt forsterket av droneangrepet i Bagdad natt til fredag der USA likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani.

Likvideringen har ført til kraftig økte spenninger i Midtøsten.

Lover samarbeid med IAEA

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som har ansvar for å overvåke det iranske atomprogrammet, har foreløpig ikke kommentert søndagens beslutning, men Iran uttaler søndag at samarbeidet med IAEA vil fortsette som før.

Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen.

Iranske ledere har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg slike våpen.