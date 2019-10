Etiopias statsminister Abiy Ahmed får fredsprisen: – Har vist at fred er mulig

Nasjonen Etiopia er stolt, sier den etiopiske statsministerens kontor om tildelingen.

– Siden han ble statsminister i april 2018 har han gjort fred, tilgivelse og forsoning til sine hovedsaker, heter det videre i uttalelsen.

Nobelkomiteen har ennå ikke fått snakket med Ahmed, og Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sier hun håper han fulgte med på TV.

Ahmed, som er tidligere FN-soldat, ble hyllet for sine handlinger siden han ble statsminister i 2018.

– Han utarbeidet raskt prinsippene for en fredsavtale for å avslutte den langvarige, fastlåste situasjonen mellom landene, sa Reiss-Andersen da hun kunngjorde tildelingen.

Fred er mulig

Ahmed hylles nå fra en rekke hold.

Professor Siri Gloppen ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen sier til TV 2 at dette er en viktig og en god pris både for Etiopia og for Afrika.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) kaller fredsprisen til Etiopias statsminister Abiy Ahmed for en inspirasjon for Afrika.

Trenger oppmuntring

I kunngjøringen sa Reiss-Andersen at noen sikkert vil mene at denne tildelingen kommer for tidlig, men hun var klar på at dette er det riktige tidspunktet for å tildele prisen til Ahmed.

– Nobelkomiteen mener at det er nettopp nå statsminister Abiys innsats fortjener anerkjennelse og trenger oppmuntring, sier hun.

Reiss-Andersen sier det ennå er en lang vei å gå, men at mye allerede er oppnådd i Etiopia.

– Vi har anerkjent hans intensjon om å gå fram med demokratiske valg neste år. Roma ble ikke bygget på en dag, og fred og demokratisk utvikling vil heller ikke bli oppnådd på en kort tidsperiode, sa hun på spørsmål fra NRK.

Et skifte

Prisen er helt i tråd med Alfred Nobels testamente, understreker komitélederen. Hun sier at det har vært et skifte de siste årene.

– I komiteens arbeid har det alltid vært viktig å gi prisen i tråd med Alfreds Nobels testamente. Det har kanskje vært et skifte de 15 årene for å gjøre dette tydeligere i begrunnelsen for prisen. Denne prisen er, som andre priser, i tråd med testamentet til Alfred Nobel, sier Reiss-Andersen til NTB.

Meislet ut avtale

Reiss-Andersen påpekte at fred ikke skapes av én part alene.

– I nært samarbeid med Eritreas president Isaias Afwerki meislet Abiy Ahmed på kort tid ut prinsippene for en fredsavtale, sa Reiss-Andersen videre under kunngjøringen.

Hun fremhevet flere av hans handlinger etter at han inntok statsministerembetet.

– Han brukte sine første 100 dager som statsminister til å oppheve unntakstilstanden i landet, gi amnesti til flere tusen politiske fanger, avvikle pressesensuren, legalisere tidligere kriminaliserte opposisjonsgrupper, avsette korrupsjonsmistenkte militære og sivile ledere, samt i betydelig grad øke kvinners innflytelse i etiopisk politikk og samfunnsliv, sa hun.

Det var registrert 301 kandidater til Nobels fredspris i år – 223 personer og 78 organisasjoner.

Fakta: Nobelprisvinner Abiy Ahmed * Født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia. * Ahmed er leder av Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP), og er også medlem av landets nasjonalforsamling. * Ble statsminister i Etiopia 2. april 2018. Som statsminister har Ahmed startet opp en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk, og inngått en fredsavtale med nabolandet Eritrea etter flere tiårs krigstilstand. * Tidligere jobbet han som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten, og var en av grunnleggerne av etterretningsorganet Information Network Security Agency (INSA) i 2018.

Stoltenberg hyller fredsprisvinneren

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg gratulerer fredsprisvinner Abiy Ahmed.

– Gratulerer til statsminister Abiy Ahmed Ali i Etiopia med Nobels fredspris. Du har vist med tålmodighet, mot og overbevisning at fred er mulig, skriver Stoltenberg på Twitter.

Ahmed får fredsprisen for sitt arbeid med å etablere fred med nabolandet Eritrea da han tiltrådte som statsminister i 2018.

Forsker: – Veldig viktig og god pris

Professor Siri Gloppen omtaler utdelingen av fredsprisen til Etiopias statsminister Abiy Ahmed som en veldig god og viktig pris.

– Det er en viktig og en god pris. Jeg tror den er viktig for Etiopia og for Afrika. Jeg tror det er en pris som anerkjenner et enormt godt politisk håndverk og sterkt lederskap i Afrika, sier professor Siri Gloppen ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til TV 2.

Hun viser til fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea, som ifølge henne kom helt overraskende på verden. Gloppen viser til at det var en fastlåst situasjon.

– Han har også vært viktig nasjonalt og er en veldig god kandidat, sier Gloppen.