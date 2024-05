Det er oransje farevarsel for Vestland og Rogaland, og gult farevarsel for store deler av Østlandet, Sørlandet og deler av Møre og Romsdal, ifølge meteorologene.

Farevarselet gjelder til det kommer tilstrekkelig nedbør.

– Det er fortsatt varmt, og det er lite nedbør i vente i dag og i morgen, om det i det hele tatt kommer noe, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak til NTB.

Kan komme regn

Torsdag og særlig fredag er det en større risiko for regnbyger.

– Det kan lokalt dempe faren fredag, men det kommer an på hvor utbredt regnbygene blir og hvor de treffer, sier han.

Meteorologene snakker jevnlig med brannvesener rundt omkring i landet. Særlig i Vestland og Rogaland rapporteres det om veldig tørt terreng.

– Hvis det først begynner å brenne, er det fare for at det kan spre seg fort og at man mister kontrollen på brannen, sier Ratajczak.

I tillegg til å unngå åpne flammer, råder meteorologen folk til å plukke med seg søppel og glass på bakken dersom man kommer over dette.

– Det som kan være skummelt, er hvis sola steker i glass. Da får man konsentrert varme fra sola på et lite punkt, og det kan begynne å brenne.

– Blir verre

Haugaland brann og redning IKS måtte i pinsehelga slukke en større brann i utmarka på Karmøy.

– Det var stor skogbrannfare da, men verre skal det bli før det blir bedre. Det er all grunn til å minne om bålforbud og andre aktiviteter som kan skape brann i en knusktørr utmark, advarer de.

Morgendagen byr på mye vind, lav luftfuktighet og høy temperatur. Det er forhold som legger til rette for store og ukontrollerte branner, skriver de.