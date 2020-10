Innfører trafikk­forsik­rings­avgift for elbiler

Elbileiere skal nå måtte betale trafikkforsikringsavgift etter samme sats som for motorsykler.

Skoda Enyaq-eiere er blant dem som fra 2021 må betale trafikkforsikringsavgift. Foto: Tor Mjaaland

NTB

Det heter det i Samferdselsdepartementets budsjettforslag.

Elbiler har i flere år vært fritatt for trafikkforsikringsavgiften, som for fossilbiler under 7.500 kilo ligger på 2.972 kroner i 2020. Satsen for motorsykkel, som er det elbiler skal betale, ligger på 2.062 kroner i året.

Regjeringen omtaler avgiften som et første steg mot mer bærekraftige bilavgifter. I tillegg øker de kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler.

Regjeringen legger i budsjettforslaget for 2021 opp til at elbiler vil utgjøre 90 prosent av nybilsalget i 2025 og 95 prosent i 2030.

Det viser framskrivninger i budsjettforslaget som NTB har fått tilgang til.

I budsjettdokumentene vises det til at salget av elbiler har vokst raskere enn forventet de siste årene. Elbilenes andel av nybilsalget har i 2020 ligget på 48 prosent.

Innfasingen av elbiler ventes også å føre til at klimautslippene fra veitransport kuttes fra 8,4 millioner tonn klimagasser i 2019 til 5,3 millioner tonn i 2030.